Koronavirüse yakalanan iki gelin, kendi düğünlerine katılamayacak

16 Ağustos 2020 Pazar, 16:40

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2 gelin adayının tedbirsizlik sonucunda bir başka düğünde koronavirüse yakalandıkları ve izolasyona alındıklarını belirtti. Öztürk, yeni tip koronavirüs vakalarına karşı yurttaşların dikkatli olması, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

"TEDBİRSİZLİK VİRÜS BULAŞMASINA SEBEP OLMUŞ"

İki kadının Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını ifade eden Öztürk, şöyle devam etti:

"Bugün üzülerek 2 gelin adayına bir hafta sonraki kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdik. Çünkü geçen hafta bir başkasının düğününde eğlenirken tedbirsizlik onlara koronavirus bulaşmasına neden olmuş, tedaviye ve izolasyona aldık. Süreç kendi düğünlerine yetişmiyor. En mutlu gününüzün, acı ve hüsranla sonuçlanmasını istemiyorsanız lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım."



