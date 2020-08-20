KPMG’ye göre Covid-19 şirketlerin kriz yönetimi ve kontrol zayıflıklarını vuruyor

20 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Koronavirüs salgınının şirketlerdeki suistimalleri artırdığı ortaya çıktı. KPMG Türkiye Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Bölümü lideri İdil Gürdil Uluslararası Suiistimal İnceleme Uzmanları Birliği’nin (ACFE) Nisan-Mayıs 2020 arasında yaptığı araştırmaya göre yılık ilk 5 ayında suiistimal seviyelerinde yüzde 68 artış yaşandığını söyledi.

Katılımcıların dörtte biri de gözlenen artışın “önemli derecede” olduğunu belirtti. Ankete katılanların yüzde 93’ü de mayıs ayı itibarıyla önümüzdeki bir yılda suiistimal vakalarında artış beklediklerini ifade etti.

KAYIP YÜZDE 5

“ACFE’ye göre dünyada şirketler her yıl gelirlerinin yüzde 5’ini suiistimal nedeniyle kaybediyor. Covid-19 salgını sonucunda ortaya çıkan ekonomik durgunluk bu bilançoyu daha da ağırlaştıracak. Önümüzdeki aylarda yolsuzluk vakalarında rekor derecede ciddi artış yaşanabilir” diyen Gürdil, şu vurguyu yaptı: “Şirketler zorlukların günlük iş rutinleri üzerindeki etkilerini asgari düzeye indirmek için faaliyetlerin devamına odaklandı. Yönetimlerin faaliyetlere konsantre olması, zaten finansal baskılar yüzünden bunalmış ve suiistimal gerçekleştirme niyetinde olan kişiler için fırsat yaratıyor. İş süreçlerindeki zayıf noktalar gözden kaçırılabiliyor.”

MADDİ VE MANEVİ BASKILAR ETKİLİYOR

Cumhuriyet’in Türkiye ile ilgili sorusunu yanıtlayan İdil Gürdil, ocak ayında TEİD ile birlikte yaptıkları anketin sonuçlarını hatırlatarak şunları söyledi: “Türkiye’de Covid-19 etkisiyle ekonomik yavaşlama ve geçim sıkıntısının artması gibi baskı unsurlarının yoğunlaştığı bu dönemde çalışanlar üzerinde artan maddi ve manevi baskıların, suiistimalin gerçekleşmesi için fırsat ortamlarına zemin hazırladığını ve dolayısıyla işletmeleri artan oranda ve ciddi risklerle karşı karşıya bıraktığını söylemek mümkün.”

SALGIN ÇELİK KASA PAZARINI BÜYÜTTÜ

Döviz kurlarındaki hareketlenmeyle birlikte çelik kasa satışlarında 2018’in sonunda başlayan yükseliş trendi, koronavirüs salgını sebebiyle artan güvenlik ihtiyacı nedeniyle daha da hızlandı. Kale Çelik Kasa yetkilileri, 2020’nin ilk 6 ayında bir önceki yıla göre çelik kasa satışlarının yüzde 40 arttığını açıkladı. Talep artışı ticari ve ev-ofis tipi kasaların tamamında gerçekleşti.