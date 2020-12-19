Kredi kartı kullananlara uzman uyarısı: Biriken puanlar ne olacak?

19 Aralık 2020 Cumartesi, 09:51

Bankalar yıl boyunca biriken puanları yeni yıla devredecek. Kamu ve özel banka ayrımı olmayacak. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Puanların devrinin güzel bir haber olduğunu belirten Ağaoğlu, "Böyle olması gerekiyordu. Bankalarda biriken puanları sene sonu iptal ediyorlardı, tüketiciye de yansımıyordu" dedi.

"PUANLAR SADECE KREDİ KARTLARINDA BİRİKMİYOR"

Bankalar sınırlı tarihli puanların kampanya bitmeden kullanılması konusunda uyarıyor. Puanlar sadece kredi kartlarında birikmiyor. Akaryakıt istasyonları ve bazı markaların da kartlarından puan kazanılıyor.

Aydın Ağaoğlu, insanların yıl boyunca bonusları harcamanın aklına gelmediğini belirterek, "Tüketicinin elde ettiği puanlar onların kazanmış olduğu haklarıdır. 'İki ay sonra sileceğim, yıl sonunda sileceğim' gibi mesajlar geliyor ama bunları hukuki bir dayanağı yok" açıklamasını yaptı.

Uzmanlar tüketicilerin silinen puanlara itiraz edebileceğini belirtiyor. Puanlar geri verilmezse Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yapılabiliyor.

BANKALARDAN AÇIKLAMA

Bankalar da kredi kartında biriken puanlarla açıklama yaparak kartlarında yıl boyunca biriken puanların sonraki yılda kullanmaları için devredildiklerini belirtti.

Kaynak: TRT Haber