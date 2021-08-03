Kuzey Kore'den ABD'ye müzakere şartı

03 Ağustos 2021 Salı, 09:43

Kuzey Kore, ABD ile nükleer silahların ortadan kaldırılması müzakerelerini yeniden başlatmak için metal ihracatını ve rafine yakıt ithalatını ve diğer ihtiyaç maddelerinin ithalatını yasaklayan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

Güney Koreli parlamenterler, Güney Kore'nin ana istihbarat teşkilatı tarafından bilgilendirildikten sonra, Kuzey Kore'nin likör ve takım elbise getirebilmek için lüks mal ithalatına yönelik yaptırımların hafifletilmesini de talep ettiğini söyledi.

Kuzey Kore devlet medyasında ise müzakerelerin yeniden başlatılması için yaptırımların kaldırılmasına yönelik herhangi bir yeni talebe yer verilmedi