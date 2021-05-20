Lavrov: 'Norveç sınırına yakın askeri konuşlandırmalardan endişeliyiz'
Reuters'ın haberine göre, Rusya yabancı ülkelerin Norveç'e asker konuşlandırmasından endişeli olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yabancı ülkelerin Norveç'in Rus sınırına yakın bölgesine asker konuşlandırmasından endişe duyduğunu söyledi.
Reykjavik'te düzenlenen Arktik Konseyi toplantısından sonra konuşan Lavrov, "Norveç'te sınırlarımıza yakın bölgede yaşananlardan dolayı endişe duyuyoruz" dedi.
Lavrov, "Daha önce yabancı bir ordunun ülkesinde daimi varlığına izin verme gibi bir prensibi olmayan komşumuz Norveç bu uygulamasını değiştirmiş gibi gözüküyor" dedi.
NATO üyesi olan ve Rusya ile kısa bir sınırı bulunan Norveç geçtiğimiz ay ABD'nin ülkedeki üç hava ve bir deniz üssünde tesis kurmasına izin verdiğini açıklamıştı.
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