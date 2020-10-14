Lavrov'dan Libya açıklaması: ABD sürecin önünde engel teşkil ediyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'daki tarafların katılımıyla İsviçre'nin Cenevre kentindeki toplantı için hazırlık yapıldığını söyledi.
Lavrov ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Libya ile ilgili kararının uygulanması gerektiğini belirten Lavrov, "Tüm çabalarımız, bu kararın uygulanmasının sağlanmasıyla ilgilidir. Bunu ara bulucu rolünü üstlenenler de kolaylaştırmaya çalışıyor." dedi.
Lavrov, "Şimdi en önemli hedefimiz, tüm bu çabaların aynı yönde ilerlemesini, tüm Libya'daki tarafların siyasi süreçte yer almasını ve bu sürecin sonunda Libya'daki tüm bölgelerin çıkarlar dengesini sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Bu yöndeki tüm çalışmaların BM'nin himayesinde gerçekleştirilmesi gerektiğine de dikkati çeken Lavrov, Libyalı taraflar arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de toplantıların yapıldığını anımsattı.
Lavrov, "Kahire'deki toplantılar ardından Cenevre'de toplantılar için hazırlık sürüyor. Aynı yönde hareket etmemiz çok önemlidir." şeklinde konuştu.
Bakan Lavrov, BM Libya Özel Temsilcisi'nin acilen atanması gerektiğini vurgulayarak "ABD'nin pozisyonu bunu engelliyor. Bu bir sır değildir." dedi.
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