"Leyla Güven'i sakladıkları" iddiasıyla vekillere soruşturma
HDP’li milletvekilleri Semra Güzel ve Tayyip Temel hakkında, milletvekilliği düşürülen ve yargılandığı terör soruşturmasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan HDP’li Leyla Güven’i "sakladıkları" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Leyla Güven hakkında terör örgütü üyeliğinden 14 yıl 3 ay, 2 defa da terör örgütü propagandası yapmak suçundan toplam 8 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme Leyla Güven’in hükmen tutuklanmasına karar verip hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.
Yakalama kararının ardından HDP’li Güven HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in evinde sabah saatlerinde gözaltına alındı. Güven, tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından cezaevine gönderildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da ayrıca HDP’li milletvekilleri Semra Güzel ve Tayip Temel hakkında soruşturma başlattı. Güzel ve Temel'e yönelik soruşturmanın konusunun "Leyla Güven'i sakladıkları" iddiası olduğu belirtildi.
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