‘Liste’ tartışması giderek sertleşiyor
2. Olağan Kurultay’dan sonra İYİ Parti’de, Genel Başkan Meral Akşener’in “anahtar listesine” karşın, milletvekilleri Aylin Cesur, İsmail Koncuk, Ümit Özdağ gibi isimlerin “oy verilmeyecekler listesine dahil edildiği” tartışmaları kızıştı.
Partide, şimdi de 1 Ekim’de açılacak TBMM’deki görev dağılımlarıyla ilgili genel merkez ile “oy verilmeyecekler listesinde” yer alan milletvekilleri arasında tartışma yaşanıyor.
Genel idare kurulu (GİK) üyeliğine seçilen Grup Başkanı Orhan Çakırlar’ın ise genel merkezde görevlendirileceği, yerine ise Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun getirileceği dillendiriliyor.
Dervişoğlu’ndan boşalan koltuğa ise MHP’den ihraç edildikten sonra önce Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan, ardından da adı Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi için geçen Bağımsız Samsun Belediye Başkanı Erhan Usta’nın gelmesi bekleniyor.
Ancak partinin kuruluşundan bu yana Akşener’in yanında yer alan ve MHP’den istifa eden isimlerin ise bu olası görevlendirmeye karşı olduğu ifade ediliyor. Bazı milletvekillerinin, “Parti içinde bir hiyerarşi söz konusu. Daha dün partiye katılan kişinin bir anda grup başkanvekilliği görevine getirilmesi hiyerarşiji bozar. Partinin kuruluşundan bu yana emek veren insanlara ise haksızlık yapılmış olur. Genel merkez yönetimi, bu durumu bugüne kadar aktif görev alan kişilere nasıl açıklayacak” diye duruma tepki gösterdiği ifade ediliyor.
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