İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nden 108 sayfalık Adnan Oktar 'çizgi roman'ı

20 Aralık 2020 Pazar, 09:51

İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, ‘Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün Cinsel İstismar Sistemi’ni 108 sayfalık ‘çizgi roman’a dönüştürdüğü öğrenildi.

2018’de başlatılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca başlatılan soruşturma doğrultusuna hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede örgütün kurucusu olduğu belirtilen Adnan Oktar’ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapsi isteniyor.

ADNAN OKTAR'I KİM KORUYOR?

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre ‘çizgi roman’ın sunuş yazısında, Oktar ve suç örgütünün bazı kamu görevlilerince korundukları iddia edilerek, şöyle deniliyor:

"Kırk yıldır binlerce genç kızı cinsel olarak mağdur etmesine rağmen örgütün silahlı ve korkutucu gücü ve kamu kurum kuruluşlarındaki bazı kirli eller bu korkunç istismar sisteminin ortaya çıkmasını engellemiş, karşısına kimsenin çıkmaya cesaret edemediği örgüt varlığını bugüne dek sürdürmüştür."

HALE'NİN HİKAYESİ

Romanda, 70 kadar mağdur kızın anlatımları doğrultusunda ‘Hale’ adlı hayali karakter yaratıldı. Buna göre üniversiteli Hale, İstanbul’da ünlü bir AVM’de gezerken, Oktar’ın ‘kız bulma imamı’ diye suçlanan B.Y. tarafından hedef seçiliyor. Kendisini ajans sahibi olarak tanıtan B.Y., Hale’ye lüks markaların sosyal medyadaki reklam yüzü olmayı öneriyor. Hale, kabul ediyor. B.Y., Hale’yi evine bırakıyor. Bu sırada pahalı arabasını, korumalarını, tabancasını ve torpido gözündeki parasını göstererek, genç kızı etkiliyor. İşleri yüzünden evlenemediğini, Hale’den hoşlandığını söylüyor.

Baş başa yedikleri yemekten sonra B.Y., Hale’yi yalısına götürüyor. Yalıda E.D. ve K.G. adlı arkadaşlarıyla yaşadığını söylüyor. İslam’ı en doğru yaşayan topluluk olduklarını anlatıyor. Dine göre şarap dışındaki içkileri tüketmenin, evlilik öncesi farklı şekilde ilişkiye girmenin helal olduğunu savunuyor. Hale’yi ilişkiye ikna ediyor.

Birkaç hafta sonra Hale’yi, arkadaşları K.G. ve E.D ile toplu ilişkiye zorluyor. Görüntüleri çekiliyor. Hale ayrılmaya karar verince “Evleneceğiz” diyor. Evliliğe karar vermesi için Oktar’ı ziyaret edeceklerini kaydediyor. Kandilli’deki villada Hale’yi gören Oktar, iltifat edip altın kolye veriyor.

B.Y., Oktar’ın mehdi olduğunu iddia ediyor. Ardından şöyle diyor:

“Aslında dinde her şey çok rahat. Abi bunu göstermek için kaliteli ve güzel kızların olduğu, şarkılı türkülü ortamların olduğu cenneti oluşturmaya çalışıyor.”

Evlenmeden önce Hale’nin iç çamaşırsız halde Oktar’ın huzuruna çıkmasını istiyor. “Onu doktor olarak düşün. Vücuduna bakması lazım” diye tembihliyor. Oktar, vücuduna dokunduğu Hale’yi kendisine nikahlıyor.

Romanın sonunda Hale, kediciğe dönüşüyor.”

DAVADA SONA GELİNDİ

Bu arada Adnan Oktar Davası'nda savcılık esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Oktar'a 1365 yıla kadar hapis istenirken,

13 kişinin örgüt yöneticisi oldukları iddia edildi. Mütalaada, Oktar ve grubunun kız çocuklarına ve kadınlara karşı cinsel istismar suçu işlediği ileri sürüldü. Oktar'ın ağır ceza alması bekleniyor.