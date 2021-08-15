Malatya'da restoranda silahlı saldırı, çok sayıda yaralı
Malatya'da bir kişinin pompalı tüfekle girdiği restoranda açtığı ateş sonucu 6 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Merkez Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adli Tıp Caddesi üzeri Şehit Polis Memuru Mehmet Emin Çakır Parkı içerisinde bulunan bir restorana pompalı tüfekle gelen S.D. sabah saatlerinde tartıştığı ileri sürülen kişilerin de aralarında bulunduğu 7 kişinin oturduğu masaya ateş açtı.
Açılan ateş sonucu aralarında restoran çalışanı D.F.Ö.'nün de bulunduğu H.A., B.T. ile 3 kişi yaralanırken, şüpheli kişi bölgeye geldiği ticari bir araçla kaçarak uzaklaştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde ekipler inceleme yaparken saçmaların isabet ettiği işyeri camlarının da kırıldığı görüldü.
Olay sonrası bölgede geniş çaplı inceleme başlatan ekipler olayın şüphelisi S.D.'yi olayda kullandığı suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların genel durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bir yaralının Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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