Mark Twain’in ikonik villası 4.2 milyon dolara satışa çıkarıldı
Ünlü yazar Mark Twain'in ikonik malikanesi satışa çıkarıldı. Malikane, Sothebys’te 4,2 milyon dolara satışa sunuldu. Twain, söz konusu villanın İtalya’da yaşadığı dönemden etkilenmesi sonucu Toskana tarzı olmasını istemişti.
Mark Twain’in 1910’daki ölümüne kadar yaşadığı İngiltere Redding’deki Toskana tarzı villa, Sothebys’te 4,2 milyon dolara satışa çıkarıldı.
Malikanenin 4 yatak odası, 3 şöminesi, havuzu, 3 garaj alanı bulunuyor.
NTV'nin aktardığına göre; Twain, yeniden döndüğünde bir ev yaptırmaya karar vermişti ve bu evin de İtalya’da yaşadığı dönemden etkilenerek Toskana tarzı olmasını istemişti.
Twain’in ölümünden sonra 1923’te çıkan bir yangında zarar gören ev; 1925’te aynı temel üzerine, orijinal terasları, taş duvarları, taş sütunları ve bahçeleri korunarak yeniden inşa edilmişti.
Evin satışa sunulduğu, sosyal medyadan da duyuruldu.
MARK TWAIN KİMDİR?
Samuel Langhorne Clemens (30 Kasım 1835 – 21 Nisan 1910), daha çok takma adı Mark Twain olarak bilinir, Amerikalı mizahçı, satirist, roman yazarı, yazar ve öğretmendir.
Tom Sawyer'ın Maceraları adlı ünlü çocuk romanının yazarıdır. Bir diğer ünlü eseri olan Huckleberry Finn'in Maceraları romanı kimi edebiyatçılar tarafından Amerikan edebiyatının ilk büyük eseri olarak değerlendirilir.
Eserlerinde gülmenin güzelliğini, esaretin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatmaya çabalamış ve "iki kulaç derinlik" anlamında bir denizcilik terimi olan Mark Twain imzası ile 30 kitap yayımlamıştı.
Daktilo makinesini ilk satın alanlardan birisi olan Mark Twain, daktilo ile yazan ilk romancı olarak anılır ancak hangi eserinin (Tom Sawyer mi yoksa Missisippi’de Yaşam mı) daktiloda yazılan ilk roman olduğu konusunda görüş ayrılıkları vardır.
Yaşadığı dönemde halk arasında popüler birisiydi. Kariyerinin zirvesinde döneminin en önemli Amerikan ünlüsü olduğu düşünülür.
Video Haberler
- Artvin'de Off Road yarışları nefes kesti
- Aracın çocuğa çarpma anı kamerada
- Balıkesir'in Edremit ilçesinde domuzlar Kazdağları'ndan
- Doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- 'Türkiye'de bir ilk' diyerek paylaştı
- Antalya'da kaydedildi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Soylu'ya ilişkin canlı yayında çarpıcı iddia!
- Çok konuşulacak Bahçeli videosu
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye'de Delta varyantı nedeniyle ilk yasak geldi!
- Simide zam!
- Cumhur İttifakı'nda 'çözüm süreci' krizi
- 14 bin maaş alan kaymakamın 9 bin TL'lik ayakkabısı
- Sedat Peker'den yeni 'Süleyman Soylu' paylaşımları
- AKP ve MHP'nin oyları son 6 ayda eridi
- Ağaç kesme tartışmasında oğlunu öldürdü
- Kayseri'de 'sarıkız örümceği' tedirginliği
- Sağıroğlu'ndan kendisini hedef alan Hilal Kaplan'a tepki
- Trabzonspor’un eski başkanından Güneş’e sert sözler