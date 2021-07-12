Mark Twain’in ikonik villası 4.2 milyon dolara satışa çıkarıldı

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 10:02

Mark Twain’in 1910’daki ölümüne kadar yaşadığı İngiltere Redding’deki Toskana tarzı villa, Sothebys’te 4,2 milyon dolara satışa çıkarıldı.

Malikanenin 4 yatak odası, 3 şöminesi, havuzu, 3 garaj alanı bulunuyor.

NTV'nin aktardığına göre; Twain, yeniden döndüğünde bir ev yaptırmaya karar vermişti ve bu evin de İtalya’da yaşadığı dönemden etkilenerek Toskana tarzı olmasını istemişti.

Twain’in ölümünden sonra 1923’te çıkan bir yangında zarar gören ev; 1925’te aynı temel üzerine, orijinal terasları, taş duvarları, taş sütunları ve bahçeleri korunarak yeniden inşa edilmişti.

Evin satışa sunulduğu, sosyal medyadan da duyuruldu.

MARK TWAIN KİMDİR?

Samuel Langhorne Clemens (30 Kasım 1835 – 21 Nisan 1910), daha çok takma adı Mark Twain olarak bilinir, Amerikalı mizahçı, satirist, roman yazarı, yazar ve öğretmendir.

Tom Sawyer'ın Maceraları adlı ünlü çocuk romanının yazarıdır. Bir diğer ünlü eseri olan Huckleberry Finn'in Maceraları romanı kimi edebiyatçılar tarafından Amerikan edebiyatının ilk büyük eseri olarak değerlendirilir.

Eserlerinde gülmenin güzelliğini, esaretin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatmaya çabalamış ve "iki kulaç derinlik" anlamında bir denizcilik terimi olan Mark Twain imzası ile 30 kitap yayımlamıştı.

Daktilo makinesini ilk satın alanlardan birisi olan Mark Twain, daktilo ile yazan ilk romancı olarak anılır ancak hangi eserinin (Tom Sawyer mi yoksa Missisippi’de Yaşam mı) daktiloda yazılan ilk roman olduğu konusunda görüş ayrılıkları vardır.

Yaşadığı dönemde halk arasında popüler birisiydi. Kariyerinin zirvesinde döneminin en önemli Amerikan ünlüsü olduğu düşünülür.