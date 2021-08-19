Marmaris'te büyük öfke! 'Millet yanıyor, beyefendi çay atıyor!'

19 Ağustos 2021 Perşembe, 16:00

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Muğla’da yangından etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürüyor. Akşener, Marmaris’in Orhaniye Mahallesi’nde yurttaşların derdini dinledi. Bir kadın yurttaş hediye ettiği yemeniyi Akşener’in başına bağladı. Akşener çevresindekilere “Böyle bağlamayı bilmiyordum, çok güzel bağladı” dedi.





Akşener yaşlı bir kadına yangında neler yaşadığını sordu. Kadın yangından korktukları ve helikopterin gelmediğini belirterek, “Dördüncü gün geldi geldi, gezdi. Eren Tepemiz yandı, hayvanlarımız mağdur kaldı. 25 keçimden 15’i yandı. Keçilerimin yiyeceği yandı” dedi. Kadın yangına müdahale edilirken derelerin ağzının kapatıldığını kaydederek, sel olmaması için çamlarla dolu olan dere ağızlarının açılmasını istedi.

“HAYIRLI OLSUN! YANGIN KAPIMIZA KADAR GELDİ”

Başka bir yurttaş da Akşener’e “Bu ülke 20 seneden beri alevsiz yanıyordu, şimdi alevlerle yandı” dedi. Yurttaş, Muğla Valiliği’ni yangın sırasında aradığını, ancak yanıt alamadığını, Orman Genel Müdürlüğü’nden de havada müdahale talebinde bulunmasına karşın yardımın gelmediğini dile getirdi. Yurttaş, “En son aradığımda ‘Size müjde vermek istiyorum’ dedim. ‘Yangın söndü mü?’ dedi. ‘Hayır, hayırlı olsun. Yangın kapımıza kadar geldi’ yanıtı verdim” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

“BAKANIN HELİKOPTERİNİ KORUDULAR AMA BİZİ KORUMADILAR”

Başka bir yurttaş da “Bakanımız buraya helikopterle geldi, helikopteri arızalanmış. Bir tane tanker geldi, helikopteri korudu ama bizi koruyan yok” diye tepki gösterdi. Başka bir yurttaş da o bakanın Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy olduğunu ve helikopterini korumak için TOMA’nın bile geldiğini söyledi.

“MİLLET YANIYOR, BEYEFENDİ ÇAY DAĞITIYOR”

Başka bir kadın yurttaş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’e gelerek çay dağıtmasını eleştirerek “Beyefendi çay dağıtıyor. Millet yanıyor, çay dağıtıyor. İçseydik de kabız olsaydılar. Ayıp ya millet can derdinde o çay atıyor. Yeter artık korkmuyoruz, susmayacağız. Tutuklarlarsa tutuklasınlar, yeter artık” dedi. Başka bir yurttaş da “Artık kafamıza çay, kömür atılmasın. Çocuklarımıza iş, aş bulunsun” diyerek tepki gösterdi.

“İNSANLARI SU SIKAN TOMALAR BURADAYDI”

Başka bir kadın yurttaş da yangın sırasında olanları sosyal medyada paylaştığı için hesaplarının kapatıldığını anlattı. Başka bir yurttaş da “İnsanların üstüne su sıkan TOMA’lar beşinci gün buradaydı. Daha erken gelselerdi, ormanların kenarları yanmayacaktı” diye konuştu.