Melih Bulu'nun ilk icraatı: Güvenlik kamerası ihalesi açtı
Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanması öğrenciler tarafından tepkiyle karşılanan Melih Bulu’nun ilk icraatı güvenlik kameraları ve kayıt cihazlarının bakım ve onarımı için ihale açmak oldu.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu, üniversitenin kampüslerindeki güvenlik kameralarının onarım ve bakımı için ihale açtı.
"Açık ihale usulü" yapılacak ihalede teklifler 22 Ocak’ta alınacak.
Evrensel'den Uğur Zengin'in haberine göre, ihaleyi alan firma, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey, Güney, Kandilli, Kilyos, Uçaksavar, Hisar Kampüslerinde bulunan 573 kamera ile 39 kamera kayıt cihazının bakım ve onarımını yapacak.
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde bakım ve onarıma başlanacak.
KAMERALAR HER AN ÇALIŞACAK, ARIZA HEMEN GİDERİLECEK
Boğaziçi Üniversitesi tarafından yayımlanan teknik şartnameye göre, kameralar ve kayıt cihazları her daim ve zaman içinde çalışır vaziyette olacak.
Yüklenici firma, herhangi bir arıza durumunda arızaya 24 saat içinde müdahale ederek arızayı gidermekle mükellef olacak. Mesai saati dışında dahi gerçekleşen arızanın giderilmesi yüklenici firmadan talep edilecek.
Kamera ve kamera kayıt cihazlarının periyodik bakımları ise mart, haziran, eylül ve kasım aylarında yapılacak.
En Çok Okunan Haberler
- BionTech’ten 25 bin doz alındı, 2. doz yapıldı
- Kısıtlamalar ne zaman esnetilecek?
- Beni değil, Türkiye ekonomisini cezalandırıyorsunuz
- Fahrettin Koca aşılamanın başlayacağı tarihi açıkladı
- Erdoğan’ın kasetle yendiği siyasetçi
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Katil zanlısı eski sevgili, cezaevinde intihar etti
- Ahmet Yavuz, paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
- Sevim Gözay yaşamını yitirdi
- Aşı fiyaskosu ekonomiyi kötü vuracak
Video Haberler
- Öztark ve AKP'li vekil arasında çöpten gıda tartışması
- İstanbul'a yılın ilk karı düştü
- Yaban keçisi yavrusu ormanda donmak üzereyken bulundu
- Otizmli çocuk, kargo görevlisi tarafından dövüldü
- Sağlıkçı kökenli AKP’li milletvekilleri de aşı oldu
- Anket yaptıklarını söyleyerek gençleri dolandırdılar
- “Ofise geldiğimde yaşadığım şoku size anlatamam
- AKP'li meclis üyesinden 8 milyon liraya satılık ada
- Fazla tüketen hastanelik oluyor
- Yarışmacının ricasına gülerek karşılık verdi
En Çok Okunan Haberler
- BionTech’ten 25 bin doz alındı, 2. doz yapıldı
- Kısıtlamalar ne zaman esnetilecek?
- Beni değil, Türkiye ekonomisini cezalandırıyorsunuz
- Fahrettin Koca aşılamanın başlayacağı tarihi açıkladı
- Erdoğan’ın kasetle yendiği siyasetçi
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Katil zanlısı eski sevgili, cezaevinde intihar etti
- Ahmet Yavuz, paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
- Sevim Gözay yaşamını yitirdi
- Aşı fiyaskosu ekonomiyi kötü vuracak