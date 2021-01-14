Melih Bulu'nun ilk icraatı: Güvenlik kamerası ihalesi açtı

14 Ocak 2021 Perşembe, 14:41

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu, üniversitenin kampüslerindeki güvenlik kameralarının onarım ve bakımı için ihale açtı.

"Açık ihale usulü" yapılacak ihalede teklifler 22 Ocak’ta alınacak.

Evrensel'den Uğur Zengin'in haberine göre, ihaleyi alan firma, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey, Güney, Kandilli, Kilyos, Uçaksavar, Hisar Kampüslerinde bulunan 573 kamera ile 39 kamera kayıt cihazının bakım ve onarımını yapacak.

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde bakım ve onarıma başlanacak.

KAMERALAR HER AN ÇALIŞACAK, ARIZA HEMEN GİDERİLECEK

Boğaziçi Üniversitesi tarafından yayımlanan teknik şartnameye göre, kameralar ve kayıt cihazları her daim ve zaman içinde çalışır vaziyette olacak.

Yüklenici firma, herhangi bir arıza durumunda arızaya 24 saat içinde müdahale ederek arızayı gidermekle mükellef olacak. Mesai saati dışında dahi gerçekleşen arızanın giderilmesi yüklenici firmadan talep edilecek.

Kamera ve kamera kayıt cihazlarının periyodik bakımları ise mart, haziran, eylül ve kasım aylarında yapılacak.