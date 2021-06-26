Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı

26 Haziran 2021 Cumartesi, 09:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz ile Sakarya, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının ise ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 30, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL: 29, Parçalı bulutlu

İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE: 35, Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ: 33, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ: 31, Parçalı bulutlu

KÜTAHYA: 28, Parçalı bulutlu

MANİSA: 37, Az bulutlu ve açık

MUĞLA: 36, Az bulutlu ve açık

ADANA: 34, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 36, Az bulutlu ve açık

HATAY: 33, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA: 28, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 31, Parçalı ve az bulutlu

KARS: 33, Parçalı bulutlu

MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 28, Az bulutlu

ADIYAMAN: 36, Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık.