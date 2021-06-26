Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den alının son bilgilere göre bugün yurdumuzun üç bölgesinde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz ile Sakarya, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının ise ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:
ANKARA: 30, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 29, Parçalı bulutlu
İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE: 35, Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ: 33, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 31, Parçalı bulutlu
KÜTAHYA: 28, Parçalı bulutlu
MANİSA: 37, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 36, Az bulutlu ve açık
ADANA: 34, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 36, Az bulutlu ve açık
HATAY: 33, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu
KONYA: 28, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 31, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 33, Parçalı bulutlu
MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 28, Az bulutlu
ADIYAMAN: 36, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık.
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