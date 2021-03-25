MetroPOLL Araştırma'nın yöneticisinden çarpıcı paylaşım

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Halkımızda, ekonomik durumun kötüleşmesi ile demokrasi talebinde artış görülüyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2021 Perşembe, 14:55
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Sencar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Halkımızda, ekonomik durumun kötüleşmesi ile demokrasi talebinde artış görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

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