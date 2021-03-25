MetroPOLL Araştırma'nın yöneticisinden çarpıcı paylaşım
MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Halkımızda, ekonomik durumun kötüleşmesi ile demokrasi talebinde artış görülüyor" ifadelerini kullandı.
Sencar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Halkımızda, ekonomik durumun kötüleşmesi ile demokrasi talebinde artış görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.
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Halkımızda, ekonomik durumun kötüleşmesi ile demokrasi talebinde artış görülüyor.— Ozer Sencar (@ozersencar1) March 25, 2021
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