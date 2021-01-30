MHP'li Yalçın: Faruk Çelik toplantı tutanaklarını paylaşsın

30 Ocak 2021 Cumartesi, 16:50

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 2015 koalisyon görüşmelerine ilişkin yayınladığı videodaki iddialarına cevap verdi. Yalçın, "17 Ağustos 2015 tarihli Bahçeli-Davutoğlu görüşmesinde benimle birlikte bulunan bir diğer isim de Sayın Faruk Çelik’tir. Dört kişinin bulunduğu bu toplantıda benim dışımda not tutan isim de Faruk Çelik’tir. Tavsiyemiz Faruk Çelik’in toplantı tutanaklarını malum gazeteciler marifetiyle kamuoyu ile paylaşmasıdır. Asıl gerçekler o zaman ortaya çıkacaktır" dedi.

AKP YORUMU: MHP GEÇMİŞİ HİÇBİR ZAMAN İNKAR ETMEMİŞTİR

Yalçın’ın “Geçmişte partimizce Ak Parti hakkında yapılan açıklamalara gelince…MHP geçmişi hiçbir zaman inkâr etmemiştir” mesajını da verdiği yazılı açıklaması şöyle:

" MİKROSKOBİK SİYASET CANLISI: Hem geçmişi inkâr etmekte, hem de ısrarla yalan söylemeyi sürdürmektedir. Gerçek şu ki Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu parti, mikroskobik bir siyaset canlısıdır; yüzdelik bile değil, bindelik oranların mikroorganizmasıdır. Politikada bir kişinin veya siyasi partinin değerini; ederi, tasarımı ve ölçüleri tayin etmektedir. O hâlde Türk siyasi hayatına martavalcılık ve kuru gürültücülükle geçen Davutoğlu; ederi kadar konuşmalı, ölçüsü kadar efelenmeli, tasarımı kadar ün vermelidir.

ASIL GERÇEKLER: MHP’nin muhtemel bir koalisyon için; birinci olarak Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilemeyeceği, değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği vazgeçilmez şart olarak koşulmuştur. MHP’nin o dönemdeki öncelikli taleplerinden biri de çözüm sürecinin eksiksiz ve bahanesiz olarak ortadan kaldırılması ve tasfiyesi olmuştur. O dönemde Davutoğlu bu şartları kabul etmediği gibi, Sayın Devlet Bahçeli ile baş başa görüşmelerinden sonra MHP ile koalisyon kurulmasına imkân kalmadığını açıklamış ve buna Sayın Genel Başkanımızın tutumunu gerekçe göstermiştir.

FARUK ÇELİK GÖRÜŞME TUTANAKLARINI AÇIKLASIN: 17 Ağustos 2015 tarihli Bahçeli-Davutoğlu görüşmesinde benimle birlikte bulunan bir diğer isimde Sayın Faruk Çelik’tir. Dört kişinin bulunduğu bu toplantıda benim dışımda not tutan isim de Faruk Çelik’tir. Tavsiyemiz Faruk Çelik’in toplantı tutanaklarını malum gazeteciler marifetiyle kamuoyu ile paylaşmasıdır. Asıl gerçekler o zaman ortaya çıkacaktır.

BECERİSİZLİKLERİNİN PAYI: Türkiye’nin bugün Irak ve Suriye’de göze almak zorunda kaldığı olağanüstü fedakârlıkların arka planında, Davutoğlu diplomasisini özetleyen beceriksizliklerinin ve öngörüsüzlüklerin payı çok büyüktür. İşte bütün bu nedenlerledir ki Davutoğlu, sonraları partisinin ve ülkenin yönetiminden hal ve azledilmiştir.

"GEÇMİŞİ İNKAR ETMEME" MESAJI: Geçmişte partimizce Ak Parti hakkında yapılan açıklamalara gelince…MHP geçmişi hiçbir zaman inkâr etmemiştir. Ancak bir dönem sert eleştiriler getirdiği Ak Parti ile 'milletimizin bekası ve Cumhuriyet’imizin temadisi' için Cumhur İttifakı paydasında buluşmuştur. Türkiye’de bir dönemi kapatıp bir dönemi açan bu toplumsal barış ve uzlaşma ikliminin birincil aktörlerinden biri Sayın Cumhurbaşkanı diğeri ise Sayın Devlet Bahçeli’dir. Bu hakikati, dost düşman herkes teslim etmektedir. Siyasi partilerin dönemsel pozisyon ve politikaları değişebilir. Bu bir sır veya muamma değildir, bir değişmez kural veya yasa hiç değildir."