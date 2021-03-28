Milas’ta 124 okuldan 102’si, vaka artışı yüzünden yüz yüze eğitime ara verdi

28 Mart 2021 Pazar, 04:00

Yüz yüze eğitime başlanan okullar, Covid-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle birer birer kapanıyor. Muğla’ya bağlı Milas’ta hıfzısıhha kurulu kararıyla ilçedeki 124 okuldan 102’sinde 12 Nisan 2021’e dek yüz yüze eğitime ara verildi.

Eğitim Sen Muğla Şube Başkanı Birdal Savran, köylerde çalışan öğretmenlerin bir bölümü dışında eğitim emekçilerinin çok büyük bölümüne hâlâ aşı yapılmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ülkenin her yerinde olduğu gibi okullarda da vakalar her geçen gün artıyor. Okullar tüm yaşam alanlarından izole alanlar değil. Acil kapanmanın gerçekleşmediği, fiziksel hareketliliğin azaltılmadığı, kamusal önlemlerin alınmadığı, aşılanmanın gerçekleştirilmediği koşullarda tüm eğitim kurumlarında da salgının artmaya devam edeceği somut bir gerçeklik.

Milas’taki 124 okuldan 102’sinde yüz yüze eğitime ara verilmesi, öğrenciler ve öğretmenler arasında salgının giderek yayıldığını gösteriyor. Alınmayan önlemlerin sonucu sağlık hakkı ile eğitim hakkı, çalışma hakkı arasında tercih yapmaya zorlanıyoruz. Aşı, düzenli test, acil kapanma, sınavların iptali zorunluluk haline gelmiştir.

Vakalar belirli bir orana gerileyene, eğitim emekçileri aşılanana ve düzenli test başlayana dek yüz yüze eğitime ara verilmesi sınavların iptal edilmesi taleplerimiz için 29 Mart 2021 tarihinden itibaren işyerlerimize okullarımıza bir hafta boyunca siyah maskeyle gidiyoruz.”