Milli Emlak'tan Urla'da 30 milyonluk arazi satışı
İzmir Milli Emlak Dairesi, Urla'nın Bademler Köyü ve Denizli mahallelerindeki 2 taşınmazı toplam 30 milyon 469 bin TL bedelle satışa çıkardı.
Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Urla'nın Bademler Köyü ve Denizli mahallelerindeki 2 taşınmazı toplam 30 milyon 469 bin TL bedelle satışa çıkardı.
Urla Bademler Köyü'ndeki 44 bin 160,49 metrekarelik arazinin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'nda "otopark, kısmen ticaret-turizm-konut, kısmen yeşil alan ve ibadet alanı, özellikli ham toprak alanı" olarak gözüktüğü ifade edildi. 44,1 dönümlük taşınmaz için kapalı teklif usulüne göre ihale yapılacağı, 28 milyon 705 bin TL muhammen bedel belirlendiği duyuruldu.
Satışa çıkarılan Urla'nın Denizli Mahallesi'ndeki 705,48 metrekarelik arsanın ise denize 200 metre uzaklıkta olduğu görüldü. 2 katlı konut alanı nitelikli arsa için 1 milyon 764 bin TL muhammen bedel belirlendi. İhalenin açık teklif usulüne göre yapılacağı bildirildi.
İhaleler 6 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak.
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