Mimarlar Odası'ndan Osman Güdü'ye yapılan saldırıya ilişkin açıklama

05 Şubat 2021 Cuma, 11:34

KRT TV'de yayımlanan "Kent ve Yaşam" programının sunucusu Osman Güdü, dün akşam İstanbul Kartal'daki ofisinin önünde saldırıya uğradı.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan TMMOB, "Saldırının faillerinin acilen yargı karşısına çıkartılmasını bekliyoruz" dedi.

Kafasına aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırılan Güdü'ye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meslektaşımız Mimar Osman Güdü, farklı kanallarda ve ortamlarda hazırladığı programlarla ve birikimiyle toplumun aydınlanmasında, bilgilenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Maruz kaldığı bu alçakça saldırı kabul edilemez. Saldırganların acilen yakalanarak yargı önüne çıkartılmasını, yargının ülkemizde giderek tırmandırılan şiddet ve hedef gösterme politikalarının, tehdit yoluyla sindirme ve kaba kuvvet uygulama yöntemlerinin suç olduğu tescil etmesini ve Osman Güdü'ye alçakça yapılan saldırının faillerinin acilen yargı karşısına çıkartılmasını bekliyoruz.

Mimarlar Odası olarak meslektaşlarımızın ve basın çalışanlarının baskı ve saldırılar yoluyla sindirilmeye çalışılmasını reddediyor; demokratik, laik, uygar bir ülkede olduğu gibi, düşünce ve ifade özgürlüğü ilkesinin anayasal çerçevede korunmasını, meslektaşlarımızın, basın-yayın mensuplarının güvenliklerinin sağlanmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz. Değerli meslektaşımız Osman Güdü’ye acil şifalar diliyoruz."