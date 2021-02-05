Saldırıya uğrayan KRT TV sunucusu Osman Güdü: Arkasında başka güçlerin olduğunu görüyorum
Kartal'daki ofisinin önünde saldırıya uğrayan KRT TV'deki 'Kent ve Yaşam' programının sunucusu Osman Güdü, saldırıyı "belirli zümreden insanlar tarafından örgütlendiğini gördüğünü" belirtirken "Kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.
KRT TV'de 'Kent ve Yaşam' programının sunucusu Osman Güdü, dün akşam İstanbul'da uğradığı saldırının ardından bir açıklama yaptı.
KRT TV'ye telefonla bağlanan Güdü, sağlığının yerinde olduğunu belirtirken şunları söyledi:
"Hiçbir şekilde aklı selim bir Bayburtlunun böyle birşeye kalkışacağına inanmıyorum. Bana gelen tehdit mesajlarında belirli bir zümrenden insanların bunu örgütlediğini ve arkasında başka güçlerin olduğunu görüyorum. Hepsi elimde belgeleriyle var zaten. Son dönemde muhalefetin üzerinde bir baskı oluşturulmak isteniyor. KRT'deki arkadaşlar da bu şekilde saldırıya maruz kaldı. Arayan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz"
Saldırganın Osman Güdü'nün kafasına sert bir cisim ile defalarca vurduğu, bir taraftan da küfürler savurduğu öğrenilmişti. Saldırı sonucu Güdü'nün kafasının iki bölgesinde yarıklar oluşmuş ve yaralanan iki bölgeden birine 4 diğerine 5 dikiş atılmıştı.
Güdü, geçtiğimiz günlerde 'Kent ve Yaşam' programında, Bayburt için yaptığı değerlendirmeler nedeniyle yandaş medya tarafından hedef gösterilmişti.
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