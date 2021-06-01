Muğla'da çiftçiye 'çatısız' eğitim merkezi
Muğla Büyükşehir Belediyesi, aromatik bitki, karakılçık buğdayı, incir, dut, yarı bodur meyve fidanları ile üretim serasının bulunduğu Akıllı Tarım Çiftliği’nde çiftçilere eğitim verecek.
Nüfusunun yüzde 55’inin kırsalda yaşadığı Muğla’da Büyükşehir Belediyesi yeni tarım projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. “Akıllı Tarım Çiftliği” için 2 yıl önce 50 dekarlık alan üzerine aromatik bitki, karakılçık buğdayı, incir ve dut fidanı diken Muğla Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalarının meyvelerini almaya başladı.
'ÜRÜNLER YAĞMUR SUYU İLE SULANIYOR'
Akıllı tarım sistemini burada hayata geçirmeyi planlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak yağmur suyu toplama merkezini kurdu. Büyükşehir Belediyesi, yağışlarla biriken yağmur suyunu oluşturacağı alt yapı sistemi ile ürünlerin su ihtiyacını buradan gidermeyi hedefliyor. Ekipler ayrıca damlama sistemi ve toprak nem sensörü ile bitkinin ihtiyacı kadar sulama yaparak su tasarrufunda bulunacak.
HAYVANCILIK EĞİTİMLERİ BAŞLAYACAK
50 dekarlık arazide hayvancılık üzerine eğitimler de vermeyi planlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, yem bitkileri, arıcılık, küçük ve büyükbaş hayvanları burada yetiştirecek. “Akıllı Tarım Çiftliği’ni ziyaret eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, çalışmalar hakkında bilgi alırken bir dizi incelemelerde bulundu.
Muğla’nın tarımda bilimsel verilerle prototipini, ilk örneklerini oluşturdukları Akıllı Tarım Çiftliği’nde hayata geçireceklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bilimsel yöntemlerle katma değeri yüksek ürünler elde edeceklerini, ayrıca tarımda babadan kalma yöntemlerin ve vahşi sulamanın geride kalacağını belirtti. Başkan Gürün; “Muğlamızı kırsal ve kıyı olarak ikiye ayırabiliriz. Nüfusumuzun yüzde 55’i kırsalda yaşıyor ve bereketli topraklarımızı işliyor. Muğlamız turizm kenti olarak bilinse de aynı zamanda çok güçlü bir tarım kenti. Tarımda yaşanan olumsuzluklara rağmen üreticimiz bereketli topraklarında üretmek için büyük emek veriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren nitelikli tarım için önemli adımlar attık. Öncelikle tarımın temeli toprağımız ve yerel tohum için projelerimizi hayata geçirerek Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezini ve Toprak, sulama suyu analiz laboratuvarını kurduk. Daha sonra gelen projelerimiz ile tarımda bu temelin üzerine binamızı inşa etmeye başladık.
İşte Akıllı Tarım Çiftliği’mizde ürettiğimiz yerel tohumlarımız tahlil ettiğimiz toprağımızla buluşuyor. Doğru ürünü, doğru yöntemlerle doğru toprağa ekiyor, vahşi sulama yerine damlama ve yağmur suyu yöntemleri ile ürünlerimizi yetiştiriyoruz. Bir nevi bilimsel verilerle tarımın ilk örneklerini bu çiftlikte hayata geçiriyoruz. Şimdi bu çiftliğimizde tarımın ana aktörü, üreten emektar ellere eğitimler vereceğiz. Amacımız Muğla’mızın bereketli topraklarında üretmek ve üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapmak.” dedi.
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