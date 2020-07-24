Muharrem İnce: Ayasofya’ya gidenlerin sevabı fazla, Sultanahmet’e gidenlerin az mı?

“Diyanet İşleri Başkanı beni arayıp namaza davet etti. Ama ben Diyanet İşleri Başkanı’nın değil, Allah’ın davetine uyacağım” diyerek Ayasofya'nın hemen yanında bulunan Sultanahmet Camisi’e giden CHP'li Muharrem İnce Twitter hesabından yeni açıklamada bulundu.

“Diyanet İşleri Başkanı beni arayıp namaza davet etti. Ama ben Diyanet İşleri Başkanı’nın değil, Allah’ın davetine uyacağım” diyerek Ayasofya'nın hemen yanında bulunan Sultanahmet Camisi’e giden CHP'li Muharrem İnce Twitter hesabından yeni açıklamada bulundu.

İnce son olarak yaptığı paylaşımda kendisine gelen eleştirilere yanıt vererek, “Ezan namaza davettir, ne davetiyesi” diyen Diyanet İşleri Başkanı’nın davetiyesiyle Ayasofya’ya değil, ezanı duyarak Sultanahmet’e gittim. Ne bağırıyorsunuz? Ayasofya’ya gidenlerin sevabı fazla, Sultanahmet’e gidenlerin az mı?" ifadelerini kullandı.





İnce, Ayasofya’nın camiye çevrilmesinin ardından yaptığı açıklamada “Davet gelirse giderim” demişti. İnce’nin bu sözü “Ezan zaten davettir” denilerek eleştirilmişti. Erbaş, ‘'İsim isim herhangi bir davet söz konusu değildir. Ezan bütün Müslümanlar için, bütün camilere umumi davet anlamı taşır. Dolayısıyla bütün kardeşlerimizi biz ezanla davet ediyoruz” demişti. Daha sonra ilk namaz için bir davetli listesi olduğunun ortaya çıkmasının ardından İnce “Hani davet yoktu?” diyerek tepkisini dile getirmişti