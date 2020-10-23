NASA'nın büyük keşfine dair ipuçları ortaya çıktı

23 Ekim 2020 Cuma, 14:45

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısının duyurusunda NASA katılımcıların tam listesini verdi. Toplantıya uzay ajansından 4 farklı kişi katılacak.

Bunların üçünü (Paul Hertz, Jacob Bleacher ve Naseem Rangwala) NASA operasyonlarının çeşitli bölümlerinde çalışan üst düzey personel oluşturuyor ki görünüşe bakılırsa üçü de araştırmada yer alıyor. Hep birlikte NASA'nın Genel Merkezi'nde bulunan astrofizik bölümünü ve İnsanlı Keşif ve Operasyon Görevleri Direktörlüğü'nün yanı sıra keşfe yardımcı olan Sofia görevini temsil ediyorlar.

Ama belki de en çok şeyi listedeki öteki kişi anlatıyor. Brifinge NASA'nın Maryland, Greenbelt'teki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde post-doktora araştırmacısı Casey Honniball da katılacak.

NASA Watch blogunun işaret ettiği üzere Dr. Honniball, Ay'da su bulmak için neler yapabileceğimize dair kapsamlı araştırmalar yürütmektedir.

İnternetten erişime açık olan ve "Ay'daki Uçucu Bileşenleri Kızılötesiyle Uzaktan Algılama" başlıklı doktora tezi, Honniball'ın ekibiyle birlikte "Ay'daki gerçek su moleküllerini tespit etmek için yeni bir yaklaşım geliştirdiklerini" belirten bir rapor içeriyor. Ekip bunun için kızılötesi astronomiye dayanan bir teknik kullanıyor.

Tezin devamında yöntemin Sofia, yani Kızılötesi Astronomi Gözlemevi (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) kullanarak teste tabi tutulduğunun da altı çiziliyor. Bu gerekli zira bu tür gözlemler yalnızca "uçan kızılötesi gözlemevi" sayesinde mümkün olabiliyor.

Özet bölümünün sonunda, "SOFIA'dan alınan verileri kullanarak Ay'ın aydınlık yüzünde ilk defa doğrudan su molekülü tespit ettik" yazıyor.

Dr. Honniball ağustosta yayımlanan "Ay Hidrasyonunun Teleskop Gözlemleri: Varyasyonlar ve Bolluk" başlıklı makalenin de baş yazarıydı ve bu makale Journal of Geophysical Research: Planets akademik yayınında yayımlandı. Başlıktan da anlaşılacağı gibi bu makale, Ay'da su olmasının ihtimallerini ve bu suyun nasıl davranabileceğini ayrıntılı olarak araştırıyor.

Bu nedenle, brifinge katılacak isimlerin listesi duyurunun Ay'da su tespitiyle ilgili olduğunu gösteriyor olabilir. Daha önce Ay'da su olabileceğine dair kanıtlar olsa da bu hâlâ kesin değil. Araştırmacılar, bu suyun nasıl davranacağı ya da nerede bulunabileceğine dair nispeten az şey biliyorlar.

Uzay ajansı Ay'a dönmeye ve Güneş Sistemi'nin derinlerine, Mars'a doğru ilerlemenin bir yolu olarak Ay'ı muhtemel bir üs gibi kullanmaya hazırlanırken Ay'da su keşfedilmesi, NASA'nın açıklamasının da belirttiği gibi büyük ilgi çekecektir.

Hem astronotların su ihtiyacının karşılanması hem de onları Dünya'ya ya da diğer gezegenlere gönderecek bir yakıt görevi görebilecek olan su bu tür görevlerin anahtarı olabilir.