Nesli tükenme tehlikesi altındaki yeşil deniz kaplumbağası 3 günde 30 kilometre yol aldı
Muğla'da tedavisi tamamlandıktan sonra uydu takip cihazı takılan ve 'Talay' ismi verilen nesli tükenme tehlikesi altındaki yeşil deniz kaplumbağası, 3 günde yaklaşık 30 kilometre yol katetti.
Marmaris ilçesinde 9 ay kadar önce olta iğnesi ve misina yutarak yaralanan kaplumbağa, Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'nde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) getirildi. Merkezde tedavisi tamamlanan ve "Talay" ismi verilen yeşil deniz kaplumbağası, uydu takip cihazı takılarak 3 gün önce doğal yaşam alanına salındı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre kaplumbağanın ilk gün 10 kilometre mesafe alarak Ekincik Koyu'na ulaştığı tespit edildi. "Talay"ın 3 gün sonunda ise 20 kilometre daha yol katederek Marmaris'in Aksaz mevkisine ulaştığı belirlendi. DEKAMER'den yapılan açıklamada, tedavisinin ardından TUI Care Foundation desteğiyle uydu izleme cihazı takılan Talay'ın, ülkede izlenecek ilk genç yeşil deniz kaplumbağası olması nedeniyle heyecan uyandırdığı bildirildi.
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