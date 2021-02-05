Numan Kurtulmuş'tan o fotoğraf hakkında açıklama

05 Şubat 2021 Cuma, 11:44

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar'da internet gazetecileriyle bir araya geldi.

Habertürk'ten Mesup Toptan'ın haberine göre; Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

REFORM GÜNDEMİ

"İki ana başlıkta. Biri hukuk alanındaki reformlardır. Adalet Bakanı başkanlığında uzun süredir bir buçuk yıldır bir hukuk reformu başta insan hakları belgesi olmak üzere önemli bir paketi hazırladılar. Beştepe'de tartışmaya açıldı ardından partimizde müzakereye açıldı. Olgunlaşma noktasına geldi. Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'ın yaptığı çalışmalar sonucunda da iş dünyasına ekonomik sistemimize ilişkin önemli bir çalışma da son noktaya gelmektedir. Olgunlaştıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacaktır. Zamanlaması Cumhurbaşkanımızın takdirindedir.

"Reformdan rahatsızlık duyan bazı çevreleri de çok iyi biliyoruz. Ayrıca muhalefet tarafından gelen bazı eleştirilerin haksız olduğunu ifade etmek isterim. Daha doğrusu reform meselesinin onlar tarafından anlaşılmadığını gösterir. 19 yılda ne reformu demek reformu statik bir mesele zannetmektir. Bu da tam statükocu bir anlayışın dışavurumudur. Eldeki siyasi imkanlara göre gelişecek bir husustur. Bir kere yaptık geçtik deseydik AK Parti iktidarı ayakta kalamazdı. Dinamik bir süreçtir. Herkesi, bütün siyasi partilerin desteğini istiyoruz.

YENİ ANAYASA TARTIŞMASI

Yeni anayasa meselesi bir fantezi değil laf olsun diye ortaya atılmış mesele değil. Evet önemli değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildi. Vesayetin geriletmeye çalışıldığı adımlar atıldı. Ama mevcut Anayasa içinde halen 1961 ve 82 Anayasası'nın ruhu dolaşmaktadır. Artık tam manasıyla sivil, demokrat, ileri kapsayıcı katılımcı bir anayasanın vakti gelmiştir. Anayasa tek başına AK Parti'nin yapacağı bir şey değil. Sayımız yetse bile tek başına yapılacak bir husus değil. Mümkün olduğunca geniş bir konsensüs ile yapmak istiyoruz. MHP'den verilen destek gibi diğer partilerden de sürece destek olunmasını bekliyoruz. Bu Anayasa Türkiye siyaseti içinde bir sınavdır aynı zamanda.

BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ

Biz üniversitelerin çekişme ile politika kavgalarla, öğrencileri kutuplaştırarak üniversitenin üniversite olma özelliğinin zayıflatılmasını istemeyiz. Üniversiteler, araştırmalarını yapmalı, bilim üretmelidir. Bu tartışma, bir şekilde politikacılar tarafından yönlendirilmemeli. Üniversitelerden beklentimiz kendi alanlarında yarışan gruplar haline gelebilmeleridir. Öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında huzurun sağlanmasıdır. Bunun uluslararası alana taşınarak Türkiye'ye karşı bir baskı aracına dönüştürülmesine asla rıza göstermeyiz.

Boğaziçi'ndeki öğrenciler de bizim öğrencilerimizdir. Oradaki bazı marjinaller, tamamını bağlamaz. Boğaziçi'nin kahir ekseriyeti iyi eğitim almak isteyen milli değerlere sahip çıkan samimi gençlerdir. Birkaç marjinal grubun bu gençleri yönlendirilmesi kabul edilemez. Bazı partiler tarafından politik arenaya çekilmesi de kabul edilemez. Uluslararası baskı aracına dönüştürülmesi de kabul edilemez.

AB VE ABD'YE BOĞAZİÇİ TEPKİSİ

Hangi ülkeden gelirse gelsin insan hakları konusunda Türkiye'yi hizaya sokmaya çalışanlara söyleyecek çok sözümüz var. Kimsenin bize parmak sallamaya hakkı da yoktur, haddi de yoktur. Hele hele ABD'de bir siyahinin boğazına basarak ölümüne sebep olanların ya da Avrupa'daki protestolarda orantısız güç kavramının bile yetersiz kalacağı şekilde müdahale edenlerin söz söylemeye hakkı yoktur. BM kuruluşlarının da bize insan hakları dersleri vermeye hakkı yoktur.

TWİTTER'IN SİYASETÇİLERE KISITLAMA UYGULAMASI

Trump'ın sosyal medya hesaplarına da engel konulduğu süreçte de bunları söyledik. Görülüyor ki aslında kendileri de politik bazı tavırları taşıyorlar. Kendi kanaatlerini bir veri olarak dayatmaya çalışıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Türkiye'nin en kısa zamanda milli sosyal medya platformunu kurması gerekiyor. Bu konuda çalışmalar da var. Kendi milli uygulamalarımızı güçlendirmemiz lazım."

KISITLAMLAR HAFİFLETİLECEK Mİ?

Bir gazetecinin kısıtlamaların hafifletilip hafifletilmeyeceği sorusunu yanıtlayan Kurtulmuş, "Sağlık ve ekonomik dengeyi kurmak zorundayız. Bir taraftan sıkı tedbirler getirirken bir taraftan örneğin kısa çalışma ödeneği gibi tedbirler uygulandı. Burada bu dengeyi koruyamaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

O FOTOĞRAF HAKKINDA AÇIKLAMA

AKP'nin 7. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Gaziantep'te giden AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı ziyareti sırasında çekilen fotoğraf tartışma yaratmıştı. Kurtulmuş o fotoğraf hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Gaziantep'teki 10-15 dakikalık ziyaretten nasıl böyle bir sonuç çıkardılar? Benim bir siyasi, bir de öğretim üyesi kimliğim var. Çok sayıda öğrencim vardır. Rektöre ziyaretim de siyasi bir ziyaret değildir. Bir kelime siyasetten bahsedilmemiştir. Doktora öğrencilerimden biridir. Arif de hocasını makamında karşılayan bir öğrenci olarak hislendi. Bu hoca-talebe ilişkisi içinde bir ziyarettir. Her şeyi politika malzemesi olarak görmek isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalır. Orada bir hoca olarak bulundum. Bir öğrencinin öyle bir makamda bulunmasından dolayı o odaya gittim. Sayın Rektör de hocasını karşılamanın verdiği sevinçle bize yerini gösterdi."

MUHALEFET PARTİLERİNİN ZİYARETLERİ

Son günlerde muhalefet partilerinin birbirlerine yönelik ziyaretlerini değerlendiren Kurtulmuş, "Partilerin birbirlerini ziyaretlerinden memnuniyet duyarız. Bu ziyaretler bir kere seçim mesajı değildir, reform ile ilgili çalışmalar da erken seçim mesajı değildir. Seçim 2023 yılında yapılacaktır" diye konuştu.