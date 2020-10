Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne', Eurimages Fonu’ndan 470 bin Avro destek aldı

17 Ekim 2020 Cumartesi, 14:12

Nuri Bilge Ceylan, AFP

Kurulduğu 1989 yılından bu yana kıtadaki sinemayı desteklemek adına Avrupa’nın dört bir yanında sinemacılara fon sağlayan Eurimages Fonu'nun, bu yıl destekleyeceği projeler belli oldu.

Eurimages Fonu tarafından açıklanan son ortak yapım ödüllerinde 18’i kurmaca ve 11’i belgesel olmak üzere, toplam 29 film para ödülüyle desteklendi. Bu projeler arasında yönetmen Nuri Bilge Ceylan‘ın beklenen yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne" de yer aldı.

"Kış Uykusu" filmiyle Altın Palmiye kazanan, son olarak yine Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan "Ahlat Ağacı" filmine imza atan Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" adını taşıyan yeni bir film üzerinde çalıştığı bu yılın başında ortaya çıkmıştı.

Film, 12 Punto TRT Senaryo Günleri’nde bu yıldan itibaren her yıl Türkiye sinemasının ustalarından birine verilecek "Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü"ne değer görülen ilk yapım olmuştu.

Daha önce 2020-2 Sayılı Sinema Destekleme Kurulu Kararı’yla Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 2 milyon TL yapım desteği alan "Kuru Otlar Üstüne", Eurimages Fonu tarafından da 470 bin Avro ile desteklenecek.

2022'DE İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi 2022 yılında izleyici karşısına çıkacak. "Kış Uykusu" ile "Ahlat Ağacı" arasında dört yıl ara veren Ceylan, yine dört yıllık bir aranın ardından sinemalara dönecek.

Arte France Cinéma’nın ortak yapımcısı olacağı filmin oyuncu kadrosunda Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici yer alıyor. Çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak olan film, Anadolu’da ücra bir köyde zorunlu görevini tamamlarken, İstanbul’a atanmayı uman genç öğretmen Samet’e odaklanıyor. Samet, beklediği atama gelmeyince, saplanıp kaldığı bu kasvetli hayattan kaçma umudunu hepten yitirir. Ancak kendisi gibi öğretmen olan Nuray ile karşılaşması, karanlık düşüncelerinden ve endişelerinden kurtulmasını önünü açacak bir perspektif kazanmasını sağlıyor.

DESTEKLENEN DİĞER FİLMLER

"Kuru Otlar Üstüne"nin yanı sıra Oleg Sentsov’un yeni filmi "Rhino"nun da yer aldığı, Eurimages Fonu tarafından bu yıl desteklenen 29 projenin üçte biri kadın yönetmenlerin imzasını taşıyor.

Kadın yönetmenlerin filmlerine verilen destek (2 milyon Avro), toplam desteğin yüzde 35’ini oluşturuyor. Bu yıl fondan destek alacak diğer filmler şöyle:

"An Iranian Woman", Yönetmen: Steffi Niederzoli – €155,000

"Architecton", Yönetmen: Viktor Kossakovsky – €280,000

"Brotherhood", Yönetmen: Francesco Montagner – €36,000

"Brothers", Yönetmen: Tomás Mašín – €370,000

"Captain Volkonogov Escaped", Yönetmenler: Natalya Merkulova, Alexey Chupov – €289,000

"Carbide", Yönetmen: Josip Zuvan – €100,000

"Corsage", Yönetmen: Marie Kreutzer – €480,000

"Dodo", Yönetmen: Panos H. Koutras – €345,000

"Eternity Package", Yönetmen: Magdelena Ilieva – €95,000

"Francesca And Love", Yönetmen: Alba Sotorra – €137,000

"From Inside", Yönetmen: Leonardo Di Costanzo – €276,000

"Iraq’s Invisible Beauty", Yönetmen: Sahim Omar Kalifa – €50,000

"I See You", Yönetmen: Louise Detlefsen – €150,000

"January", Yönetmen: Viesturs Kairišs – €190,000

"Kuru Otlar Üstüne", Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan – €470,000

"Mighty Afrin", Yönetmen: Angelos Stavros Rallis – €120,000

"More Than Ever", Yönetmen: Emily Atef – €281,000

"My Mother Is A Cosmonaut", Yönetmen: Andi Deliana – €43,700

"Rhino", Yönetmen: Oleg Sentsov – €270,000

"Saint Habib", Yönetmen: Benoît Mariage – €230,000

"Snow Is Falling Up", Yönetmen: Michael Borodin – €90,000

"Spas", Yönetmen: Maksym Nakonechnyi – €125,000

"The Chambermaid", Yönetmen: Mariana Cengel Solcanská – €120,000

"The Falling Sky", Yönetmen: Pieter Van Ecke – €90,000

"The Grandson", Yönetmen: Nely Reguera – €270,000

"The Natural History Of Destruction", Yönetmen: Sergei Loznitsa – €140,000

"Tiger", Yönetmen: Andrei Tanase – €145,000

"Twice Colonized", Yönetmen: Lin Alluna – €145,000

"Wanderers In Darkness", Yönetmen: Stéphane Malterre – €200,000

