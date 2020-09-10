'Nurullah' yalanı ortaya çıkan Gökçek'e yanıt
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Uşşaki "şeyh"i Fatih Nurullah'la ilgili skandalı ortaya çıkaran Odatv'yi karalamak için sosyal medya hesabından açık açık yalan bir fotoğraf paylaştı.
Uşşaki 'şeyh'i Fatih Nurullah'ın 12 yaşında küçük bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismarını ortaya çıkaran Odatv, "Odatv ekibi Fatih Nurullah'la aynı masada" iddiasını ortaya atan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yanıt verdi.
Nurullah'la asıl kendisinin samimi fotoğrafı bulunan Melih Gökçek, sosyal medya hesabından ""Şimdi bu sapık adamın bizle çektirdiği fotoğrafı ileri sürüp yakıştırma yapan haysiyetsizlere sorum; bu sapık Odatv ile ekibiyle özel toplantı yaptığına göre bu adam yeni bir Ali Kalkancı mı? Odatv bu organizasyonu kimin adına yapıyor" ifadeleriyle paylaştığı sözkonusu gerçek dışı fotoğrafı daha sonra sildi.
Ancak Gökçek'in sosyal medya hesabındaki beğeniler bölümünde söz konusu iftira paylaşımını hala beğendiği görülüyor.
Odatv'nin yanıtında Gökçek'in bu yeni "yalan"ı sonrası şu ifadeler kullanıldı:
"Fatih Nurullah ile Odatv ekibini yan yana getirme alçaklığında bulunan Gökçek'in, bu yalanla şeyhin iğrenç istismarını kapatmaya çalıştığı ortadadır.
Gökçek ve tayfası bu fotoğafla Odatv'ye iftira atarken, aslında kendileri de bu olayı sulandırdıkları için iğrenç istismarın suç ortağıdır!
Oysa bu yalanı ortaya atıp, daha sonra paylaşımını silen Gökçek'in, istismarcı Fatih Nurullah'la fotoğrafı bulunuyor. Fotoğrafta, Gökçek de Nurullah da yan yana dururken, bir yandan da sırıtıyorlar. Üstelik Gökçek'in Nurullah ile ilişkisi bununla da sınırlı değil. Bir etkinlikte konuşan istismarcı Nurullah, “Ankara Büyükşehir Belediyesi mehter takımının etkinliklerimize katılmasına katkısı olan Melih Gökçek Bey’e teşekkür ederim” ifadelerini kullanmıştı.
Şimdi...
Hodri medyan diyoruz.
Paylaşılan fotoğrafta; Nurullah ile beraber dediğiniz "Odatv ekibi" kim, yüreğiniz yetiyorsa açıklayın!
Biz ise sizin istismarcı Nurullah ile olan fotoğrafınızı koyuyoruz...
İşte doğru ve iftira olan o iki fotoğraf!
Gökçek'in istismarcı Nurullah ile fotoğrafı:
İşte Gökçek'in iftira atıp, açık açık yalan söyleyip daha sonra sildiği o alçak paylaşım:
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