Onlar her zaman her yerde!

20 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanı seçilmeden önce açıkladığı projelerinden biriydi. Daha sonra da açıklamalarında hep üzerinde durdu: İstanbul’u dünya çapında bir kültür sanat kenti haline getirmek için kültür sanat platformu kurmak.

Bu platformun bir de danışma kurulu oluşturuldu. Kurul üyeleri 24 Ağustos’ta ilk toplantılarını İmamoğlu ile bir araya gelerek yapacaklar. Sonra tekrar ne zaman buluşurlar, buluşabilirler mi, biraz zor. Çünkü 11 kişilik kurulun İBB bürokratları dışındaki isimleri hayli ünlü, hayli meşgul, hayli gezegen kişiler.

Moda deyimle “klişe isimler”; kültür sanat alanında “marka”, “ikon” olmuşlar. Deyim yerindeyse kültür sanat yarışmasında ilk üç soru içinde sorulabilirler. Bu kadar kolaycılığa kaçmadan, daha az tanınan, popüler kültür ve Instagram’ın değil de akademik dünyanın gizli değerlerini bulup çıkarsalardı daha iyi olmaz mıydı diye düşünmeden edemiyor insan.

TATLI DİLLİ

Bunları söylerken isimlerin çoğuyla dostluğumuz, birlikteliğimiz yok değil. Ama zaten onların hemen hepsi herkes tarafından biliniyor, seviliyor ve dostlar, birlikte olan insanlar! Mesela ünlülerin rehberi olarak başlayıp sonrasında yazdığı gezi yazıları ve kitaplarıyla ünlenen Saffet Emre Tonguç, mesela sunuculukla ünlenen tatlı dilli Yekta Kopan, mesela TV programlarıyla ünlenen sivri dilli Levent Erden, mesela UNESCO İyilik Elçisi sanatçı Mert Fırat, mesela akademisyen, sanat eleştirmeni, danışman, çok fonksiyonlu Hasan Bülent Kahraman!

Bunlar niteliksiz, kötü insanlar mı? Tabii ki değil, ama hep mi onlar? Her yerde mi onlar? Tabii şimdi Ekrem Başkan diyecek ki “Kimi atasam tartışma çıkıyor!” Ve çok iyi biliyorum ki bu isimleri de o atamıyor, o birime bakan sorumluların seçimi. Ama seçim, sanki eş dost çevresinde yapılıverilmiş gibi duruyor.

Danışma kurulunun diğer üyeleri doğal olarak İBB bürokratları: İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, sanat eleştirmeni, araştırmacı Rumeysa Kiger ve İKSV Kültür Politikaları Çalışma Direktörü Özlem Ece’nin seçimine söyleyecek sözüm yok. Rumeysa Kiger’in “Çok İyi İşler” diye bir mikro sanat yayını var ve çok izleniyor. Özlem Ece de, yine yıllardır çeşitli görevlerde izleyip takdir ettiğimiz, yerine cuk oturmuş, en doğru isimlerden biri. Yine ne varsa kadınlarda var diyelim!

RENKLİ, KÜLTÜRLÜ

İBB Kültür Daire Başkanlığı, İstanbul’un çok renkli ve çokkültürlü yapısını kapsayan, kentin kültürsanat yaşamının bütün paydaşlarını temsilen katılımcıların yer aldığı İKSP Oluşum Çalıştayı’nı 5 Şubat’ta düzenlemiş ve İstanbul’daki kültür sanata dair kamu ve özel kurumların temsilcileri, akademisyenler, sanatçılar ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katılmıştı.