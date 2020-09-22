Oruç Reis, limandan ayrıldı

Doğu Akdeniz'deki sismik arama faaliyetlerinin ardından 13 Ağustos'ta bakım ve ikmal için Antalya Körfezi açıklarına gelen Oruç Reis, ikmal için demir attığı Antalya Limanı'ndan bu sabah ayrıldı.

DHA
22 Eylül 2020 Salı, 14:14
Oruç Reis, limandan ayrıldı
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10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan Oruç Reis gemisi, her ay düzenli olarak yapılan bakımlar ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı'na yanaştı.

Oruç Reis gemisi bir haftalık ikmalin ardından bugün limandan denize açıldı. Antalya Körfezi açıklarına ilerleyen gemi, burada beklemeye başladı.

Önceki demir attığı yerden oldukça uzağa gittiği gözlenen Oruç Reis'in, görev beklediği öğrenildi.




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