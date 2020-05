Özgür Özel'den RTÜK Başkanına sert sözler

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 14:11

CHP Grup Başkanveli Özgür Özel TBMM'de yaptığı açıklamada, "RTÜK Başkanının bir gün daha görevde kalması anayasayı ihlaldir" dedi.



Özel'İn açıklamaları şöyle:

İNSANLARIN BU PARLAMENTOYA İHTİYACI VAR

Genç işsizler, bütün yoksullar, esnaflar, geçici olarak işten çıkarılıp geçici ödeme alan insanların bu parlamentoya ihtiyacı var ama Mustafa Şentop'a sorarsanız bu parlamentonun acil işi yok.-Çiftçilerin borçlarının silinmesini öneriyoruz. Meclis'i açın diyoruz ama bir adım atılmıyor.Ama konu Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakaret etmeye gelince Cumhurbaşkanı baraj açılışına gidiyor.Varlık Fonu'nu denetleme gibi bir görevimiz var Mustafa Şentop hala önemli bir işimiz yok diyor.AK Parti kimseden utanmıyorsa etrafındaki polislerden utansın.Her gün hamaset siyasetine hapsettiğiniz, askerimizin,polisimizin sorunları var. Ama Meclis'i açmıyorsunuz.

TRT'DEKİ 19 MAYIS SKANDALI

TRT'nin 19 Mayıs gafını basit bir olay olarak görümüyoruz.

Bir önceki basın toplantımda açıkça söylemiştim devletteki liyakatsizlik her türlü patavatsızlığın önünü açıyor. Bugün TRT kadrolarındaki sadakate bağlı yükselme, liyakatın göz ardı edilmiş olması. Liyakati esas alanların mobbingle TRT'den koparıldıkları bir ortamda işte size '19 Mayıs Cumhuriyet bayramı'.

Bu hatayı Türkiye'nin herhangi bir yerinde kılçık antenle yayın yapan bir kanal yapasa, yapan utanır, kanala ceza verirler. Ama TRT'yi bilenler bilir. Bu spikerin arkasındaki koca ekran görüntüsünün hazırlanıp da oraya konulması birer çift gözü olan en az 10 kişiden, yani 20 gözden kaçmış. Bu 20 gözden kaçıyorsa, TRT kendisini bir kontrol edecek.

TRT Saray'ın güdümünde, Saray'a sadakatiyle bilinenler tarafından yönetiliyor. Bu yüzden de böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız

'RTÜK BAŞKANINI DAHA NE KADAR TAŞIYABİLİRSİNİZ?'

Diğer taraftan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun, bu parlamento tarafından seçilmiş birisinin yaptığı beyanları gördüğümüzde biz kendi adımıza dahi utanıyoruz. Bu parlamentodan böyle birini aday gösteren AKP grubuna, ona oy verip de görev başına getirenlere, her seferinde de RTÜK başkanını koruyan AKP'ii vekillere sormak lazım; sesiniz çıkmayacak mı? Ölüm listelerinin öncüsü, tecavüz listelerinin müsebbibi ve aslında bir toplumsal karışıklık fırsatında komşularının canına kast edecek birine arka çıkanlar var. Onların kafasında 'onlar ve biz' var. Bizim tarafın delisi de, şantajcısı da, sapığı da, aklına gelecek her tülü suçlusu bizim tarafın diye cezadan muaftır yaklaşımını içine sindiren bir RTÜK başkanını bu ülke nasıl taşıyabilir? Siz bu RTÜK başkanını daha ne kadar taşıyabilirsiniz? Bir partinin başkanından gelen talimatı siyasi emir kabul edeceğini söyleyen bir kişinin bu görevi daha ne kadar sürdürebileceğini biz de merak ediyoruz. Haddini aşmış, terbiyesiz bir bürokrat. Yaptığı her iş kanuna aykırı bir bürokrat. RTÜK Başkanının bir gün daha görevde kalması anayasayı ihlaldir"