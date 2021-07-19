Park halindeki minibüs, alev alev yandı
Denizi'nin Merkezefendi ilçesinde, park halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Minibüs, kullanılamaz hale geldi.
Eskihisar Mahallesi'nde, yol kenarında park halindeki Berna İkinci'ye ait minibüsün motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, minibüsü sardı.
Minibüsten yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Minibüs, yangında kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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