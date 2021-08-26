Pervin Buldan’dan AKP iktidarına 'Taliban' benzetmesi

26 Ağustos 2021 Perşembe, 12:55

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Genel Merkezi’nde düzenlenen Kadın İl Eş Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

"Dünyasının neresinde olursa olsun kadınları ezmeye çalışan bir zihniyet ile karşı karşıyayız" diyen Pervin Buldan, "Bu zihniyet, ilk başta bizim ülkemizde var. Bu zihniyet, Afganistan’da Taliban’dır. Şengal’de, Rojova’da IŞİD’dir” dedi. Buldan, HDP’ye yönelik kapatma davasına ilişkin, “Tekçi erkek iktidar, bu girişimiyle kadınları siyaset dışına itmeyi hedeflemektedir” ifadelerini kullandı.

'EŞ BAŞKANLIK' SİSTEMİ

Eş başkanlık sistemiyle kadınların siyasette erkeklerle eşit pozisyon almalarını sağladıklarını söyleyen Buldan, “Eş başkanlık sistemiyle kadınların karar mekanizması ve temsiliyet noktasında eşit bir pozisyon almasını hep birlikte sağladık. Bugün itibariyle parlamentodaki en yüksek noktada kadın milletvekili temsiliyet düzeyine sahip durumdayız. Belediyesini kazandığımız her yerde kadın eş başkanlarımızla yerel yönetimlerde kadınların eşit temsiliyetini hep birlikte gerçekleştirdik” dedi.

"KADIN YOKSULLUĞUNA HAYIR"



Buldan, “Kadın yoksulluğuna hayır” adını verdikleri buluşmalarda binlerce kadın ile bir araya geldiklerini kaydederek, “Bir kez daha gördük ki kadınlar bu ülkenin dinamik, değişim gücüdür. Gelecek, özgürlük umududur” diye konuştu. Buldan, emek sömürüsü ve eşitsizliğe karşı kadınlarla beraber mücadele edeceklerini ifade ederek, “Kadınların yönetiminde yoksulluğa ve emek sömürüsüne son vereceğiz” diye vurguladı. “Bütçeyi kadın bütçesi yapacağız” diyen Buldan, kadınların HDP’yi sahiplendiğini söyleyerek, “Bu sahiplenme, mücadelemizin güç kaynağıdır” dedi.

"TEKÇİ ERKEK İKTİDARI"

HDP'li Buldan, AKP ve MHP iktidarının zor ve baskı yöntemleriyle kadınlar ve HDP’yi durdurmaya ve geriletmeye çalıştığını öne süren Buldan, partilerine yönelik açılan kapatma davasına ilişkin, “Tekçi erkek iktidar, bu girişimiyle kadınları siyaset dışına itmeyi hedeflemektedir” diye konuştu.

"BU ZİHNİYET AFGANİSTAN’DA TALİBAN"

Türkiye’de kadınları ezmeye çalışan bir zihniyet olduğunu savunan Buldan, “Dünyasının neresinde olursa olsun kadınları ezmeye çalışan bir zihniyet ile karşı karşıyayız. Bu zihniyet ilk başta bizim ülkemizde var. Bu zihniyet, Afganistan’da Taliban’dır, Şengal’de, Rojova’da IŞİD’dir. Hepsinin de yapmak istediği, kadının yaşam hakkını yok etmektir. Kadına karşı bu zihniyete karşı durmaya ve mücadelemizi örgütlemeye devam edeceğiz. Onlar kaybedecek, kadınlar kazanacak” ifadelerini kullandı.