Peskov, Türkiye ile ilgili çıkan haberleri yorumsuz bıraktı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türkiye'yle uçuşları 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlatabileceğine dair haberleri yorumsuz bırakarak bu konunun Koronavirüsle Mücadele Merkezi'ne sorulması gerektiğini ifade etti.
'Eho Moskvı' radyosunun haberine göre, gazetecilerin soruları üzerine diğer ülkelerle uçuşların başlatılmasıyla ilgili konulara Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin baktığını belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, Kremlin'in buna ilişkin bilgi sahibi olmadığını kaydetti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin Türkiye ile havayolu ulaşımının 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurmuştu.
Antalya, Muğla ve Aydın gibi turistik bölgelerde vaka sayılarının düştüğüne dikkat çeken Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Ankara'nın Rusya'yla uçuşların yakında başlayacağını umduğunu söylemişti.
Kaynak: Sputnik
Video Haberler
- Deprem konut alanında ağaç katliamı
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği
- Karnından çıkanları 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
- Şerife teyzenin kaybolan köpeğiyle buluşma anı
- Ağaçtan düşen yavru kargaya şefkat eli
- Adrasan'da görüntülendi... Zehirli ve çok tehlikeli
- Kılıçdaroğlu'ndan açılışta gönderme
- Nesli tükenme tehlikesi altında
En Çok Okunan Haberler
- Kayıtlarda ne maske var ne de test kiti!
- Hanefi Avcı'dan çarpıcı 'Sedat Peker' yorumu
- Peker’in iddiaları ardından açıklama
- Peker’in açmadığı Süleyman Soylu dosyası
- Erdoğan, Soylu ve MHP'ye kötü haber! Yüzde 75 çıktı
- Peker masaya oturma zemini arıyor
- Ergin Ataman Almanlara ateş püskürdü
- Polisin takip ettiği cemaat arşivinden Soylu çıktı
- Gözler Ankara'da... Kritik toplantı başladı
- 1 milyarlık projeye bin TL ödenek ayrıldı