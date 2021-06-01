Polis yola dökülen uyuşturucuyu süpürge ile topladı
Sultangazi'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler, yola uyuşturucu madde döktü. Yere dökülen uyuşturucu madde, bir polis tarafından süpürge ve kürekle toplandı.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sultangazi'ye bağlı Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize Yunus polisleri, durumundan şüphelendiği içerisinde 3 kişi bulunan hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü 'dur' ihtarına uymadı. Polis ekipleri de aracın peşine düştü. Kovalamaca Yunus polislerinin bir sokakta aracın önünü kesmesiyle sona erdi. Bu sırada araçta bulunanlar, yanlarında bulunan uyuşturucu maddeyi yere döktü.
Araçtan indirilen 3 kişinin polise direnmesi üzerine ekipler, şüphelilere ters kelepçe takarak yere yatırdı. Araç içinde inceleme yapan polis, yere uyuşturucu madde döküldüğünü fark etti. Yere dökülen uyuşturucu madde, bir polis tarafından küçük süpürge ve kürekle toplandı. Gözaltına alınan şüpheliler Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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