Pompeo'dan Yemen'deki Husi hareketine ilişkin açıklama
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Husi grup Ansar Allah'ı "yabancı terör örgütü" ilan etmeyi planladıklarını duyurdu. Açıklamasında, “Husilerin liderlerinden Abdul Malik al-Houthi, Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Houthi ve Abdullah Yahya al Hakim'i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist listesine eklenmesi için adım atmak niyetindeyim” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Husi hareketinin yabancı terör örgütü olarak tanınması konusundaki niyetini Senato'ya bildireceğini açıkladı. Pompeo yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı Senato'yu Husiler olarak bilinen Ansar Allah örgütünün Yabancı Terör Örgütü (FTO) olarak tanınması konusundaki niyetimi bildirecek" ifadesini kullandı.
Pompeo kararların 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı'nın Yemen'de insani yardım faaliyetleri yürüten dernek faaliyetlerine ve Yemen'in ithal ettiği gıda ve tıbbi ürünler gibi elzem ürünlere çeşitli izinler çıkaracağını söyledi.
KÜRESEL TERÖR LİSTESİNE ALMAK NİYETİNDEYİM
Pompeo açıklamasında "Husilerin liderlerinden Abdul Malik al-Houthi, Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Houthi ve Abdullah Yahya al Hakim'i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist listesine eklenmesi için adım atmak niyetindeyim" dedi.
Diplomatlar ve yardım grupları bu hamlenin barış görüşmelerini riske atacağı ve dünyanın en büyük insani kriziyle mücadele girişimlerini zora sokacağından endişe duyuyor.
Trump yönetiminin geçtiğimiz haftalarda İran'a yönelik yaptırım kararları açıklaması Biden'ı destekleyenler ve analistler tarafından Trump'ın ekibinin gelecek yönetimin İran ile görüşmelere yeniden başlamasını ve uluslararası nükleer anlaşması görüşmelerinde masaya oturulmasını zorlaştırmaya çalıştığı şeklinde yorumlandı.
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