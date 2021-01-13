Pompeo yetkililerin kendisiyle görüşmeyi reddetmesi nedeniyle AB seyahatini iptal etti

13 Ocak 2021 Çarşamba, 11:29

Pompeo'nun seyahatini iptali Başkan Donald Trump taraftarları tarafından ABD Kongre binasına yapılan geçen haftaki baskını izledi. Beş kişinin hayatını kaybettiği ABD demokrasisine yapılan emsali görülmemiş bu saldırı ABD'nin Avrupa müttefiklerinde şok etkisi yaratmıştı.

Planlama hakkında bilgi sahibi AB ve ABD'li üç kaynak Reuters'a yaptıkları açıklamada Trump'ın yakınındaki isimlerden Pompeo AB liderleri ve birliğin üst düzey diplomatlarıyla Brüksel'de bir araya gelmeden önce küçük ama varlıklı bir NATO müttefiği olan Lüksemburg'un dışişleri bakanı Jean Asselborn ile Lüksemburg'da görüşmesi planlanladığını söyledi.

Ancak diplomatik bir kaynak resmi programda yer almayan bu seyahatin yetkililerin Pompeo'ya randevu verme konusunda çekimser davranması sebebiyle iptal edildiğini söyledi. Ziyaretin Brüksel ayağı ise son dakikaya kadar gerçekleşecek gibi gözüküyordu.

Ancak Pompeo'nun takviminde önemli bir görüşme olmaması Brüksel'de seyahatin amacına ilişkin soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Seyahatin AB bacağında AB yetkilileri ile herhangi bir görüşme planlanmadığı gibi NATO ile ilgili de kamuya açık bir etkinlik bulunmuyordu. Üçüncü bir diplomatik kaynak Washington'da geçtiğimiz günlerde yaşanan ve beş kişinin hayatını kaybettiği şiddet olaylarından sonra AB ülkelerinin Pompeo ile görüşmeyi "utanç verici" gördüklerini söyledi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı planın iptal edildiğini doğrularken konuya ilişkin detay vermedi. AB yetkilileri sorulara yanıt vermeyi reddetti.