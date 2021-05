Porno sitesi, NFT ile 200 bin dolar kazandı

Fotoğraf :Twitter/ CamSoda

Kripto paraların iyiden iyiye popülerleşmesiyle birlikte adı artık daha sık duyulan NFT sektöründen porno sektörü de nemalanmaya başladı. CamSoda adlı bir porno sitesi, dünyanın ilk NFT formatlı çalışmalarından olan CryptoPunks koleksiyonundan 7060 numaralı figürü, çevrimiçi bir açık artırmada binlerce dolara sattı.

Gizmodo sitesinin haberine göre açık artırmaya katılmak isteyenlerden CamSoda'daki hesaplarına 1 dolarlık kripto para yatırmaları istendi. 'mrpussyfucker' adlı kullanıcı da 200 bin dolara CyrptoPunk 7060'ın sahibi oldu.

CamSoda açık artırmasında satılan CryptoPunk 7060'ın 3 ayırt edici özelliği var: 3 boyutlu gözlük, dağınık saç ve ben. CryptoPunk 7060, CamSoda tarafından, nisanın başında önde gelen kripto para birimlerinden Etherium ile 83 bin 404 dolara satın alınmıştı.

Adult webcam platform @CamsodaCom has capitalised on the NFT hype by auctioning off a rare CryptoPunk for an incredible $200,000. https://t.co/giYiEu8tNC

'Takas edilemez jeton' olarak çevrilebilen 'Non-Fungible Token' yani NFT, dijital sanat eserlerini ve diğer koleksiyon parçalarını, blok zincirinde alınıp satılabilen ve türünün tek örneği varlıklara dönüştürüyor.

New York'ta yazılım firması Larva Labs tarafından 2017'de kurulan CryptoPunks'ın koleksiyonunda dijital ortamda yaratılmış, her biri 'aykırı' bir karakteri temsil eden, her biri kendine ait bir numarayla anılan 24x24 boyutlarında 10 bin figür bulunuyor.

Larva Labs kurucuları Matt Hall ve John Watkinson, CryptoPunks'ı ilk kurduklarında 9 bin figürü bedava ücretsiz olarak dağıttıklarını, geri kalan 1000 figürü ise ileride işlerine yarar düşüncesiyle kendilerine sakladıklarını söylüyor. 1970'lerde İngiltere'nin başkenti Londra'daki punk akımından esinlenilerek oluşturulan ve görünüşleri de 'aykırı karakterlerine' göre tasarlanan figürlerin 6 bin 39'u erkek, 3 bin 840'ı kadın.

