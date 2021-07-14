Prof. Dr. Engin Kara, 'Ekonomi büyük bir sis bulutu içinde hareket etmeye çalışıyor'

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 04:00

Birleşik Krallık’taki Cardiff Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Kara, ekonomiyi bir arabaya benzeterek Türkiye ekonomi yönetiminin, sürekli gaza basarak, sadece önüne bakarak ve hiçbir kurala uymadan yoluna devam etmek istediğini söyledi. Kara, “Yaşanan kazaların sayısı artıkça artan risklerle, sigorta risk primleri artıyor. Kazalar nedeniyle de araba epey hasar almış durumda” dedi.

Geleceğe ilişkin beklentilerin bu kadar erozyona uğradığı bir dönemde, bir iki makroekonomik ayarlamayla sorunların çözümünü beklemenin aşırı iyimser bir yaklaşım olacağına dikkat çeken Prof. Dr. Engin Kara ile Türkiye ekonomisinin yaşadığı krizi ve çözüm yollarını konuştuk.

FATURA YURTTAŞA

- Yurtdışında yaşayan bir akademisyen olarak Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tabir yerindeyse, ekonomi yöntemi, ‘80 milyonluk ülke ekonomisini devasa bir laboratuvar olarak görüyor ve kullanıyor. Bu laboratuvarda çoğu zaman hiçbir teori dayanağı olmayan politikaların test edildiğine şahit oluyoruz.

Ülkede, bir gün demokrasinin ekonomi için önemi, demokrasiyi rafa kaldırarak test edilmeye çalışılırken; başka bir gün, yerçekimine karşı çıkarcasına en az 300 yıllık geçmişe ve birikime sahip ekonomi biliminin dikte ettirdiğinin aksine, faizleri düşürerek enflasyonun düşürüp düşürmediği test ediliyor.

Tam işler düzeliyor, yapılan hatalardan ders çıkarılmaya başlandı diye düşünmeye başlarken Merkez Bankası başkanı görevden alınıp ülkenin en önemli kurumlarından birinin itibarını yok etmenin ekonomik etkileri ölçülüyor.

Bu deneylerin sonucunda ortaya çıkan fatura haliyle vatandaşa kalıyor.

Avrupa’da, demokrasi, hukuk ve sağlam bir kurumsal altyapı olmadan ekonomik zenginliğin olmayacağı çok iyi biliniyor.

- Türkiye’yi anlatırken en çok hangi alanlarda zorlanıyorsunuz?

Türkiye’nin sorunlarını anlatmak kolay ama onca çabaya rağmen bugün Türkiye’nin, 3. Dünya sorunlarıyla uğraşıyor olmasını kabullenmek zor. Sorunları anlatırken, Turgut Uyar’ın “sevgim acıyor” derken ne hissettiğini çok daha iyi anlıyorum.

- Yükselen döviz kuru, yüksek enflasyon, yüksek faiz, düşük büyüme ve yüksek işsizlik... Türkiye ekonomisi bu noktaya nasıl geldi?

Birinci neden, ekonomi yönetiminin el yordamıyla 80 milyonluk büyük bir ekonomiyi yönetmeye çalışması. Türkiye ekonomi yöntemi, ekonomi politikalarının amacını her hal ve koşulda yüksek ekonomik büyüme olarak görüyor. Ekonomi yönetiminde, yüksek büyüme hızını elde etmek için her şeyin mubah olduğu görüşü hâkim.

Eğer ekonomiyi bir arabaya benzetirsek Türkiye ekonomi yönetimi sürekli gaza basarak ve sadece önüne bakarak ilerlemek istiyor. Trafik kurallarını engel olarak görüyor ve hiçbir kurala uymadan yoluna devam etmek istiyor.

Eğer yolda engeller varsa, zaman zaman gaz pedalından ayağını kaldırmak, sürekli dikiz aynasını ve yan aynaları kontrol etmek gerekiyor.

Şoför bu anlayışta olmayınca, arabanın sürekli kaza yapması kaçınılmaz oluyor. Yaşanan kazaların sayısı artıkça artan risklerle birlikte, sigorta risk primleri de artıyor. Kazalar nedeniyle de araba epey hasar almış durumda.

Türkiye ekonomisinin durumu, sürücü hataları nedeniyle sürekli kaza halinde olan bir arabadan farklı değil. Böyle bir ekonomiye yatırımcılar yatırım yapmak istemiyor. Borç verenler, artan riskler nedeniyle, daha fazla faiz talep ediyor. Bütün bunlar da yatırmaları olumsuz etkiliyor, işsizliği artırıyor.

Ekonomi yönetiminin direksiyon kabiliyetine güven azalınca geleceğe ilişkin beklentiler kötüleşiyor; fiyatların artacağı ve TL’nin döviz karşısında değer kaybedeceği beklentisi oluşuyor. Bu beklenti de enflasyona neden oluyor.

Böyle bir ortamda, sağlıklı bir ekonomik yapıdan ya da sağlıklı bir ekonomik büyümeden bahsedebilmek mümkün değil.

İkinci neden ise Türkiye’nin tercih ettiği büyüme modeli. Türkiye’de büyüme, yurtdışından sağlanan “ucuz” kredilerle finanse edilir. Krediler inşaat sektörüne ve tüketime harcanır.

Sorunlar, kredilerin geri ödeme zamanı gelmesiyle başlar. Dış borcun milli gelire oranı yüzde 60 seviyesine ulaşmış durumda. Türkiye ekonomisinin bu oranda bir dış borcu çevirmekte zorlandığı ortada.

FAKİRLEŞME CAN YAKICI

- Şu anda Türkiye ekonomisinin en can yakıcı sorunları nelerdir? Çözüm için neler önerirsiniz?

En can yakıcı sorunlar şüphesiz fakirleşme ve zaten bozuk olan gelir dağılımının daha da bozulmasıdır. Krizler, gelir dağılımını dar gelirliler aleyhine bozar. Devletin, müdahale ederek bu gelir dağılımını düzenlemesi gerekiyor. Böyle bir çaba görmüyoruz, maalesef. Tabii, bir sorunu çözmek için önce sorunu kabul etmek lazım.

Son günlerde, ‘bu da geçer, bir şey olmaz” anlayışının sonuna geldiğini gösteren olaylardaki artış, bu gerekliliği doğrular nitelikte.

Türkiye’nin şu anda cevap bekleyen sorularından bir tanesi dış borçların sürdürülebilirliğidir. Merkez Bankası’nın rezervlerinin kısa bir sürede tüketilmiş olması döviz ihtiyacının ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Merkez Bankası’nın rezervlerinin tükenmiş olması da aynı zamanda, borç geri ödemelerinde sıkıntı yaşama ihtimalini artıyor. Döviz ihtiyacını karşılamak için swap anlaşmaları tek çare değil. Döviz finansmanını IMF de sağlayabilir.

FAİZ İNDİRİMİ KAOS YARATIR

- Türkiye ekonomisinin bir kurtuluş reçetesi yok mu, acil olarak atılması gereken adımlar nelerdir?

Sorunların kolay çözümü yok, maalesef. Ülkede, siyahın tonları arasında gidip gelen bir karamsarlık hâkim. Geleceğe ilişkin beklentilerin bu kadar erozyona uğradığı bir dönemde, bir iki makroekonomik ayarlamayla sorunların azalacağını beklemek aşırı iyimser bir yaklaşım olur.

Beklentilerdeki bozulma, son dönemdeki enflasyonda yaşanan artışın en önemli nedeni. Bu dönemde, faizlerde bir artışın bu beklentileri iyileştirmeye yeteceğini sanmıyorum. Faizlerde bir düşüşün yaratacağı kaosu düşünmek dahi istemiyorum. Para politikası tıkanmış durumda. Türkiye hükümeti, Kanal İstanbul projesiyle maliye politikalarını devreye sokmaya çalışıyor. Bu ekonomik ortamda bu tür projeler sadece bütçe açığını büyütür.

Bir dönüşüm gerekiyor. Bu da zaman alacak bir süreç. Fırtına dindikten sonra öncelikli olarak yapılması gereken demokrasi kültürünü ve kurumsal altyapıyı güçlendirmek olmalı. Kurumlar, başkan değişse dahi, asli görevleri yerine getirebilecek bir yapıya kavuşturmalı. Eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekiyor.

Sadece enflasyon ve diğer makroekonomik göstergeleri düzeltmek üzere tasarlanacak bir programın başarı şansı düşüktür. Bu tür bir programla, belki, kısa vadede birtakım iyileştirmeler sağlanabilir ama bir süre sonra, yine krizin ortasında buluruz kendimizi.

- Döviz kurunu kontrol altına almak için, Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezerv tüketildi. Bu ne tür sonuçlar doğuracak?

Maalesef, 128 milyar dolar, yarın hiç gelmeyecekmiş gibi kısa sürede harcandı. Şu anda, net rezervlerin 50 milyar dolar ekside olduğu anlaşılıyor.

Bazı ülkelerde, bu durumda olan özel şirketler ‘batık’ olarak sınıflandırılıyor. Merkez bankaları daha farklı bir statüye sahip ve batmaları söz konusu değil; çünkü para basma yetkileri var.

Bundan sonraki oluşacak döviz ihtiyacında, yükümlüklerini karşılamak için Merkez Bankası para basmak durumda kalabilir. Bu durum da TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesine ve enflasyona neden olabilir.

SİS BULUTU BÜYÜYOR

- Son iki yılda gerek Merkez Bankası gerek TÜİK ve ekonomi ile ilgili bakanlıklarda peş peşe görev değişiklikleri oldu. Bu durum yurtdışında nasıl algılanıyor?

Bu durum haliyle, uzun vadeli yatırım kararlarını olumsuz etkiliyor.

Görevden almaların yarattığı olumsuz tabloyu, Tüketici Güven Endeksleri’nde görmek mümkün. Endeksler zikzak çizerek hareket ediyor. Böyle bir ortamda da istikrarlı ve sağlıklı bir ekonomik yapıdan bahsedemeyiz.

Merkez Bankası başkanlarının sıkça değişiyor olmasının ardında, vermiş oldukları faiz kararları olduğuna inanılıyor. Bugün faiz oranları yatırım yapmaya uygun olabilir. Ancak yarın, faizlerin ne olacağı belli olmayan bir ülkeye yabancı yatırımcı haklı olarak yatırım yapmak istemez. Nitekim, Türkiye’de net doğrudan yabancı yatırımlar, ülke tarihinde ilk kez negatife düşmüş durumda.

Ekonomi büyük bir sis bulutu içerisinde hareket etmeye çalışıyor. Sis bulutunun boyutu da her geçen gün artıyor.