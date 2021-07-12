Cumhuriyetin 70.2 milyar dolarlık malını sattılar, peki ekonomi niye çöktü?

12 Temmuz 2021 Pazartesi

TEİAŞ’ın, yani ülkemizin elektrik iletim otoyolunun, tıpkı TürkTelekom gibi özelleştirme kapsamına alınması, bu özelleştirmelerin Türk ekonomisine kaça patladığını, ekonomiye ne katkısı olduğunu da tartışma gündemine sokuyor.

Bu iktidar ne demişti, CHP tek parti iktidarı ve kendisinden önceki Cumhuriyet hükümetleri için: Dikili ağacınız yok!

Yanıtınızı biliyorum ama ben belirteyim: Sizler Cumhuriyetin dikili ağaçlarını bile söktürüyorsunuz; millet ağacına, ormanına, suyuna, toprağına sahip çıkmak için size karşı ülke çapında direnç içinde...

Neyse... Ama TEİAŞ, Cumhuriyetin en büyük dikili ağaçlarından biridir. Tıpkı TürkTelekom ve diğer sattıklarınız gibi.. Onlar olmasaydı, onları satmasaydınız, iktidarınız çoktan çöküp gitmişti. Hele 2013’ten sonra, seçim kazanamazdınız...

NEDEN 2013 DEDİM?

O yıl, özelleştirmelerin rekor yılıdır. 12 milyar 486 milyon dolar özelleştirmelerden sağladı AKP! İyi para! O yıl, ağırlıklı olarak enerji sektörünün özelleştirilmesinden büyük gelir elde ettiler..

Zaten iktidara gelir gelmez Cumhuriyetin dikili ağaçlarına göz diktiler, kendilerinin para/değer yaratamayacaklarını bildikleri için, harcama yapacakları paranın kaynağını biliyorlardı, Cumhuriyetin malı mülkü!

2005’te 8 milyar 222 milyon dolarlık (Tüpraş’ın da içinde olduğu);

2006’da 8 milyar 96 milyon dolarlık, (Türk Telekom’un da peşkeş çekildiği yıl) gelir.

Aradaki yıllarda 2-4 milyar dolarlık satışları dikkate almazsak, 2008’de 6 milyar 259 milyon dolarlık Cumhuriyetin “dikili ağaçlarını” satarak kendilerine harcama gelirleri yarattılar.

2013’ten sonraki yılda da 2014’te çok iyi bir Cumhuriyet mirası yediler: 6 milyar 266 milyon dolar..

Tabii sattıkları arasında Cumhuriyetin dikili ağacı Petkim de var: 2007’de 2 milyar dolar... Sözlerini 17 yıldır yerine getirmeyen ve Türkiye’nin kendi alanında, ülkenin dışa bağımlılığını sona erdirecek üretim alanlarına geçmeyen, sözlerini yerine getirmeyen...

DİKİLİ AĞAÇLAR

Tamamı 70.2 milyar dolar. Bunun 5-6 milyar dolarını, kendilerinden önceki iktidarlara paylaştırabiliriz.

Milletin karşısına çıkardıkları kendi “dikili ağaçları” nedir diye bakıyorsunuz: otoyollar, duble yollar, İstanbul havalimanı ve havaalanları, iki büyük köprü, Avrasya Tüneli, şehir hastaneleri... Lise kapsamlı onlarca devlet üniversitesi...

Elden çıkardıklarına bakın, yaptıklarına bakın, karşılaştırın. Cumhuriyet tamamen üretici bir ekonomi inşa ediyor.

Onlar, bunları satıyor, daha çok tüketici ve altyapı tesislerine (görülür yapılar) yöneliyorlar.

Türkiye sanayisinin gelişmesinin önünü kesiyorlar, sanayi -ağır sanayi- ileri teknoloji alanını geliştirmiyorlar.

Bir zamanlar sanayinin payının milli gelirde oranı 23’lerde iken, 20’lerin altına, 16’lara kadar düştü.

HEPSİ CUMHURİYET SAYESİNDE

Yukarıda saydık ya, köprüler, havayolları, tüneller vb., tüm bunlar, aslında Cumhuriyetin sattıkları dikili ağaçlarının dönüşmesi, biçim değiştirmesidir.

70 milyar dolarlık mal satımı köprülere dönüştü. Yani tüm yaptıkları da aslında Cumhuriyet sayesinde, Cumhuriyetin dikili ağaçları sayesinde gerçekleşti.

Diyecekler ki İHA’lar vb.. Savunma sanayisi..

Savunma sanayisinin temelleri 1990’lı yıllarda (daha önceleri hatta) atıldı, ABD’ye - dışa olan olan bağımlılığı azaltmak, dış politika ve ülke üzerinde silah ipoteğini kırmak, milli bir savunma yaratabilmek için... ASELSAN’lar, HAVELSAN’lar vb. hepsi kendilerinden çok önce faaliyete geçti. Tamam bunlar da destekleri ve siyasi meyvelerini yiyorlar.

İHA’lar SİHA’lar da bu konuya gönül vermiş Bayraktar ailesinin başarısıdır. Tamam, devlet alımları ve destekleri ile hızla büyüdüler ve önemli ve yaratıcı çözümler sundular.

Özelleştirmeler konusuna devam, dünkü dipnotuma giremedim henüz: Özelleştirmeler ekonominin çökmesini niye engellemedi?