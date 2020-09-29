Prof. Dr. Erinç Yeldan'dan YEP değerlendirmesi: 18 yıldır aynı şeyleri söylüyorlar

29 Eylül 2020 Salı, 13:56

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sürekli “yeni” olduğunu ileri sürerek açıkladığı Yeni Ekonomik Programı’nda (YEP) yıllardır süregelen hedefler tekrarlandı. Ekonomistlere göre bu program bir kez daha “hayal kırıklığı”, yapılmış olması için yapılan, eylülde açıklanması gerektiği için açıklanan bir programa dönüştü. Açıklanan hiçbir hedef 18 yıllık AKP iktidarları boyuca gerçekleşemedi.

YEP’e göre, Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 0.3; 2021’de yüzde 5.8; 2022 ve 2023’de de yüzde 5 büyümesi hedefleniyor. YEP’e göre, 2020 sonunda enflasyon beklentisi bu yıl sonu için yüzde 10,5; 2021 için yüzde 8 olarak açıklanırken, 2022 için yüzde 6 ve 2023 için de yüzde 4.9 oldu. İşsizlik oranı için beklenti ise, bu yıl sonu için yüzde 13.8; gelecek yıl için yüzde 12.9.

Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erinç Yeldan, “Sürekli olarak hep aynı rakamsal hedefler tekrarlanıyor. Yeni hiçbir şey yok. Bu hedefler artık ezberlediğimiz hedefler” dedi.

“HİÇBİR ZAMAN GERÇEKLEŞMEDİ”

Yeldan, “YEP, Türkiye’nin neredeyse 2001 krizinden beri sürekli olarak dile getirdiği yüzde 5 büyüme ve kademeli olarak önce yüzde 8, daha sonra yüzde 5 enflasyon hedefini tekrarlamaktan öteye gitmiyor. Çünkü hemen her sene ya Orta Vadeli Program’da, şimdiki adıyla YEP’te sürekli hedef olarak dile getirildi. Ancak 18 senelik AKP iktidarları boyunca hiçbir zaman gerçekleştirilemedi” diye konuştu.

Söz konusu hedeflere ulaşmada kaynağın ne olacağının içinin boş olduğuna dikkat çeken Yeldan, şöyle devam etti: “Bu hedeflerin arkasında nasıl bir plan var, ne gibi yatırımlar yapılacak, hangi sektörlerde büyümenin öncülüğü gerçekleşecek, istihdam artışı nerelerden kaynaklanacak ve kamu yatırımlarının buradaki işlevleri ne olacak? Bunlar hakkında hiçbir hazırlık yok. Oysa ki gerçek bir ekonomi programı, gerçek bir hedef olarak algılanması için, bunlara ulaşacak maliyetlerin karşılanması gerekir. Olmadığı için de söz konusu hedefler bir temenni ötesine gidemiyor.”

Öte yandan, Albayrak’ın YEP’i açıkladığı sıralarda dolar ve Avro’nun yükselmeye devam etmesine de dikkat çeken Yeldan, “Bu, döviz piyasalarındaki kırılganlığın göstergesi. Piyasaların aynı çalkantıları yaşamaya devam ediyor. Bir kere daha hayal kırıklığı, yapılmış olması için yapılan, eylülde açıklanması gerektiği için açıklanan bir programa dönüştü” diye konuştu.