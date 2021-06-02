Prof. Dr. Mustafa Sarı: Marmara Denizi artık bu kirlilik yükünü taşıyamıyor

02 Haziran 2021 Çarşamba, 20:20

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Erdek Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, geçen yıl kasım ayından itibaren müsilaj (deniz salyası) konusundan bahsettiğini söyledi.

Marmara Denizi'nin yüzeyiyle dibi arasındaki akıntının çok az olduğunu anlatan Sarı, şöyle konuştu:

"Marmara Denizi artık bu kirlilik yükünü taşıyamıyor. Gemlik ve Bandırma körfezleri birinci derece, Erdek Körfezi ise ikinci derece kirli. Müsilaj, solungaçlarını tıkadığı balıkları öldürüyor, toplu balık ölümleri yaşanıyor. Marmara Denizi için mutlaka yeni bir atık politikasının uygulamaya sokulması gerekir. Marmara Denizi'nin kirletilmesi konusunda artık suçlu aramanın anlamı yok. Marmara Denizi'nin 1 litre atığı bile kaldırmaya gücü kalmadı. Marmara Denizi'ne verilen atığı bugün kessek denizin kendisini yeniden toparlaması bir yılı bulur"