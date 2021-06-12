Refüjü aşıp karşı yönden gelen araçla çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Hatay’ın Antakya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçip başka bir otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Antakya-İskenderun karayolu Uğur Mumcu Caddesi yakınındaki meydana geldi. Durdu K. yönetimindeki otomobil, alt geçitte sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjü aşarak karşı yönden gelen Tülin Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan 2’si daha kurtarılamadı. 3 yaralının Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
HIZ İBRESİ 120'DE TAKILI KALDI
Bu arada kazaya neden olan otomobilinin hız ibresinin 120 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Bölgedeki hız sınırının ise 70 olduğu belirtildi.
Ölen 4 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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