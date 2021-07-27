Rodriguez ABD'yi sorumlu tuttu: Küba'nın Paris Büyükelçiliği'ne molotofkokteylli saldırı

27 Temmuz 2021 Salı, 14:06

Küba'nın Paris Büyükelçiliği'ne molotofkokteylli saldırı düzenlendiği aktarıldı. Dışişleri Bakanlığına bağlı Uluslararası Basın Merkezinden yapılan açıklamada, gece yarısı 3 molotofkokteyli atıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu molotofkokteyllerinden 2'sinin Büyükelçilik binasına isabet ettiği ve yangın çıkmasına neden olduğu kaydedildi.

Diplomatların yangını söndürdüğü aktarılan açıklamada, olay yerine itfaiye ile polis ekiplerinin geldiği bilgisine yer verildi.

KÜBA DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Büyükelçiliğe yapılan saldırıyı kınadı.

Rodriguez, ABD hükümetini, Küba'ya karşı bu davranışlara teşvik eden kampanyalar ve cezasız kalan şiddet çağrılarından sorumlu tuttuğunu ifade etti.

HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİLER

Küba'da geçen haftalarda düzenlenen ABD destekli gösterilerde, "kahrolsun diktatörlük" ve "özgürlük istiyoruz" şeklinde sloganlar atılmıştı. Göstericiler ellerinde ABD bayrakları taşımıştı.

Kötüye giden ekonomi, gıda ve ilaç kıtlığıyla yükselen fiyatlardan hükümeti sorumlu tutan göstericiler, yetkilileri yeni tip koronavirüs (Covid-19) krizini yönetememekle suçlamıştı.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ise Küba halkının mutsuzluğunun başlıca sebebinin ABD yaptırımları olduğunu belirtmiş, ülkede yaşanan gösterileri "vandalizm" olarak nitelendirmişti.