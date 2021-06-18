Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasının Karadeniz filosuna ait 2 savaş gemisi peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.
Rus donanması Karadeniz filosuna ait RFS 121 Borda numaralı 'Moskva' isimli roket kruvazörü Karadeniz'den saat 07.00 sıralarından İstanbul Boğazı'na girdi. 186 metre uzunluğundaki savaş gemisinin hemen ardından yine Karadeniz filosuna ait RFS 490 Borda numaralı 'Amiral Essen' Boğaz'a girdi.
2 FUTBOL SAHASI UZUNLUĞUNDA
Yaklaşık yarım saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan yaklaşık 2 futbol sahası uzunluğundaki roket kruvazörünün güvertesinde çok sayıda askerin kıyıyı izlediği görüldü.
ÇOK SAYIDA SAHİL GÜVENLİK EŞLİK ETTİ
Savaş gemilerinin ön ve arka bölümlerinde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu gözlendi. Gemilerin İstanbul Boğazı'ndan geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte boğaz geçişini peş peşe tamamlayan savaş gemileri Marmara Denizi'ne açıldı.
İlgili Haberler
- Putin Afganistan’dan çekilmeyi değerlendirdi: "Bu gelişmeye nasıl dahil olacağız?"
- Rusya'dan Putin-Biden zirvesine ilişkin kritik açıklama
- Rusya Dışişleri: Türkiye'nin Kabil'deki havalimanının güvenliğini üstlenmesi, ABD-Taliban anlaşmasına aykırı olur
- Kremlin Sözcüsü Peskov Rusya'nın 'kırmızı çizgisini' açıkladı
- Rusya: Teröristler İdlib'te "sahte bayraklı" kimyasal saldırı hazırlığında
Video Haberler
- Yasağa uyulmadı 182 bin lira ceza kesildi
- Yüzlerce heykel açık havada sergileniyor
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
- Ölümüne bahşiş kamerada! Gelin arabasının üzerine atladı
- Kapadokya’da peribacalarına çirkin saldırı
- İkizdereli köylüleri şoke eden olay!
- Korku dolu anlar! Dev hortum kamerada
- Barış Terkoğlu'ndan canlı yayına damga vuran konuşma
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
- Ali Sunal'dan Güldür Güldür skeci hakkında açıklama
- SADAT ve Onur Gencer hakkında çarpıcı iddia
- PKK’dan nefret ettiğim için yaptım
- HDP İzmir il binasına saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Veyis Ateş kararını verdi
- HDP'li Ertuğrul Kürkçü saldırganları açıkladı
- Barış Terkoğlu'ndan canlı yayına damga vuran konuşma
- Soylu, 10 bin dolar alan siyasetçi hakkında bilgi verdi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı