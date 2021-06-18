Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasının Karadeniz filosuna ait 2 savaş gemisi peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.

DHA
18 Haziran 2021 Cuma, 09:17
Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Rus donanması Karadeniz filosuna ait RFS 121 Borda numaralı 'Moskva' isimli roket kruvazörü Karadeniz'den saat 07.00 sıralarından İstanbul Boğazı'na girdi. 186 metre uzunluğundaki savaş gemisinin hemen ardından yine Karadeniz filosuna ait RFS 490 Borda numaralı  'Amiral Essen' Boğaz'a girdi.


2 FUTBOL SAHASI UZUNLUĞUNDA

Yaklaşık yarım saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan yaklaşık 2 futbol sahası uzunluğundaki roket kruvazörünün güvertesinde çok sayıda askerin kıyıyı izlediği görüldü.

ÇOK SAYIDA SAHİL GÜVENLİK EŞLİK ETTİ

Savaş gemilerinin ön ve arka bölümlerinde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu gözlendi. Gemilerin İstanbul Boğazı'ndan geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte boğaz geçişini peş peşe tamamlayan savaş gemileri Marmara Denizi'ne açıldı. 


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