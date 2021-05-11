Rusya savaş jetinden Karadeniz’de Fransa’ya ait 3 askeri uçağa önleme
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’in hava sahasında ülke sınırlarına yaklaşan Fransa’ya ait 3 askeri uçağın önlendiğini açıkladı.
Rusya Güney Askeri Bölgesi'ne ait Rusya Karadeniz Filosu basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya hava sahası kontrol araçları tarafından Karadeniz’in hava sahasında ülke sınırlarına yaklaşan hava hedefleri tespit edildi.
Açıklamada, “Hava hedeflerinin tanımlanması ve sınırın ihlal edilmesinin önlenmesi amacıyla bir Su-30 avcı uçağı havaya kaldırıldı. Avcı uçağının mürettebatı, hava hedeflerini Fransa Hava Kuvvetlerine ait iki adet Mirage 2000 savaş uçağı ve bir adet C-135 tanker uçağı olarak belirledi ve onlara Karadeniz hava sahasında refakat etti” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Sputnik Türkçe
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