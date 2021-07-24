Rusya’da uçağın düşmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybetti
Rusya’da motorlu bir uçak gece saatlerinde kalkıştan kısa süre sonra düştü.
Rusya Acil durumlar Bakanlığı’ndan bir kaynağın Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, tek motorlu bir uçak gece saatlerinde kalkıştan kısa süre sonra Habarovsk’ta Kalinka Hava Üssü yakınlarında düştü.
Ön verilere göre uçakta iki kişi vardı. Biri hayatını kaybetti, yaralanan diğer kişi de hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DAHA ÖNCE DE MEYDANA GELDİ
Rusya’da 16 Temmuz’da Antonov An-28 yolcu uçağı içindeki 18 kişiyle iki motorunun birden durması sebebiyle Sibirya’da sert iniş yapmıştı. Yolcuların tamamının hayatta ve durumlarının iyi olduğu belirtilmişti.
Bu arada An-28 yolcu uçağının sert inişi, Antonov An-26 tipi bir yolcu uçağının Kamçatka’da bir uçuruma çakılmasından iki hafta sonra yaşanmıştı. Hava durumu nedeniyle görüşün oldukça kötüleşmiş olması yüzünden gerçekleştiği belirlenen kazada An-26 uçağındaki 28 kişiden hayatta kalan olmamıştı.
-Sputnik Türkçe
Fotoğraf: Arşiv
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