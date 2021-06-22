Rusya'dan Türkiye turlarına ilişkin açıklama: 'Ucuz turların tamamı satın alındı'

22 Haziran 2021 Salı, 13:59

Rusya pazarından ilk turist kafileleri uçuş kısıtlamasının sona ermesiyle Türkiye'ye gelmeye başlarken, uçakların tam kapasite dolu olduğunu belirtildi. Sektör temsilcileri ise tatil noktalarına yönelik yoğun bir talep olduğunu belirtiyor.

Tur operatörü Intourist'ten Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Ruslar, ucuz Türkiye turlarının tamamını satın aldı. Intourist yetkilisi, "Yeni turlar pahalanmadı, öncelikle en uygun fiyatlı turlar rezerve ediliyor ve seçiliyor. En ucuz tur paketleri satılınca, asgari fiyatlar daha yüksek seviyeye çıkıyor" dedi.

Level.Travel temsilcisi, satışların ilk gününde Türkiye turlarının asgari fiyatının yaklaşık 10 bin ruble arttığına dikkat çekti. 5 yıldızlı otelde bir hafta konaklama, uçak biletleri, transfer ve sigortayı kapsayan tur paketinin fiyatının 42 binden 55 bin rubleye çıktığını belirtti.

TÜRKİYE'DE TATİLE "TALEP PATLAMASI"

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı Andrey İgnatiyev, 18 Haziran'da TASS'a yaptığı açıklamada, Türkiye'de bu yıl yaklaşık 7 milyon Rus turistin tatil yapabileceğini söylemişti.

ATOR Başkanı Maya Lomizde de 19 Haziran'da Zvezda kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye ile uçuşlara tekrar başlanacağının açıklanmasının ardından yarım saat içerisinde binlerce kişinin tur operatörlerini aramaya başladığını belirtmişti.

Türkiye'de tatil için taleplerin artmasının, Rus turizm sektörü açısından şaşırtıcı olmadığını ifade eden Lomidze, "Ama yine de böylesine bir talep patlaması ve 18 Haziran akşamından itibaren başvurularda yaşanan artış, tur operatörleri ve seyahat acentelerinin bile beklentilerini aştı." ifadelerini kullanmıştı.

YÜZDE 250 ARTTI

Rusya'nın önde gelen tatil planlama şirketlerinden OneTwoTrip'in Halkla İlişkiler Direktörü Elena Şelehova, yaptığı açıklamada, çok sayıda Rus turistin geleneksel olarak Türkiye'yi ziyaret ettiğini vurguladı.

Uçuşlara ilişkin kararın alınmasının ardından, 19 ve 20 Haziran'da internet üzerinden yapılan aramalara yönelik bir araştırma yaptıklarını aktaran Şelehova, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Rus turistler tarafından tekrar ziyaret edilebileceğini öğrenmemizin ardından Türkiye'ye uçuşlara yönelik talep çarpıcı bir şekilde artarak yüzde 250 yükseldi. Yüzde 48 payla Rusların çoğu Antalya biletlerini araştırırken, yüzde 41 payla İstanbul ikinci ve yüzde 4 payla Dalaman üçüncü sırada yer aldı. Bu, turistlerin uçuşların eski haline dönmesini beklediğini ve Türkiye'ye yönelik uçuş satın almaya ve planlamaya hazır olduğunu gösteriyor."

Türkiye'nin Rus turistler nezdinde temmuzdan ekime kadar tüm sezon boyunca lider konumda olmasını beklediklerini aktaran Şelehova, "Her turist Türkiye'de kendisine uygun bir tatil imkanı bulabilir, tarihi ve kültürel etmenlerin bulunduğu aktif ve zengin bir tatil veya sahil kenarında sakin bir tatil..." dedi.

YOĞUN TALEP

Ülkenin önde gelen turizm şirketlerinden Tez Tour'un Halkla İlişkiler Direktörü Elizaveta Timoşenko da Türkiye'nin, Rus pazarında yaz sezonlarında en çok tercih edilen ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye ile uçuşların başlayacağına yönelik duyurunun gelmesinin ardından Türkiye turlarına yönelik talepte olağanüstü bir artış yaşandığını ifade eden Timoşenko şunları söyledi:

"Duyurunun ardından turlara yönelik talep çok hızlı bir şekilde arttı. Rezervasyonlardaki yoğun artıştan yola çıkarak ilk uçuşların tümüyle dolacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. 2020 sezonuna kıyasla tur fiyatları biraz yükseldi. Ancak rezervasyonlar arttıkça fiyatlar da muhtemelen biraz daha yükselir. Kurban Bayramı'nın da fiyatlarda etkili olmasını bekliyoruz."

Uçuşların 15 Nisan'dan bu yana yapılamaması nedeniyle Türk turizm sektörünün yanı sıra Rus turizm sektörü de zarar gördü. Rus turizm şirketlerinin ertelenen uçuşlar nedeniyle vatandaşlara yönelik borcunun 50 milyar ruble (yaklaşık 680 milyon dolar) düzeyinde olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA/Sputnik Türkçe