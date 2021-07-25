Sağlık Bakanlığı ne düşünüyor?

25 Temmuz 2021 Pazar, 09:47

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, “Yine 65+ kaygısı…” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Sarıkaya yazısında, son günlerde artan koronavirüs vaka sayılarının endişe verici olduğuna dikkat çekti. Aşılamanın önemine değinen Sarıkaya, Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili adımlarını anlattı.

Aşı olmayanlara sosyal hayatı yasaklayacak uygulamalardan bahseden Sarıkaya, Türkiye’de bunun gerçekleşmesi için Sağlık Bakanlığı’nın önerisi ile kabinenin “Sağlık OHAL”i ilan etmesi gerektiğini söyledi. Sarıkaya, “Bilim Kurulu da Sağlık Bakanlığı da şu aşamada böyle bir karar düşünmüyor” dedi.

Sarıkaya’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Bunun için aşı tereddüdünde bulunanlara karşı bir program yapılması öncelikli hedefler arasında sayılıyor.

Almanya’da Şansölye Merkel ile Bavyera Başbakanı arasında fikir ayrılığına yol açan, Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’un ise kesin uygulama kararı aldığı, parlamentosundan da geçirdiği “aşı olmayana sosyal hayat da yok” uygulaması.

Aşı olmayanların sağlık kurumlarında çalışamaması, 50 kişiden kalabalık yerler ile AVM, sinema, tiyatro gibi alanlara girişlerinin yasaklanmasına kadar uzayan bir dizi yasağın uygulanması…

Bilim Kurulu da Sağlık Bakanlığı da şu aşamada böyle bir karar düşünmüyor.

Bunun olabilmesi için de Hıfzıssıhha Kanunu gereği Sağlık Bakanlığı’nın önerisi ile kabinenin “Sağlık OHAL”i ilan etmesi gerekiyor ki bu da şu aşamada olası değil.

Bunun yerine ikna ve gerçeği göstererek aşı olmaya yöneltme çabası hedefleniyor."