Sanatta bu hafta

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

USTA SAHNEDE

Genco Erkal’ın yönettiği ve oynadığı “Bir Delinin Hatıra Defteri” bugün saat 21.00’de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Nikolay Gogol’un en sevilen öykülerinden olan Bir Delinin Hatıra Defteri 1965 yılında sahneye uyarlanmış ve ülkemizde ilk tek kişilik oyun olarak Genco Erkal tarafından Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oynanmıştı. Yıllar boyunca sanatçı aynı eseri üç kez, üç değişik yorumla sahneledi. Şimdiki yapım oyunun 50. yıl kutlaması olarak gündeme geliyor. Gogol’un toplumsal kara mizah başyapıtı bir kez daha güldürürken içimizi acıtacak.

KEREM GÖRSEV TRİO MUĞLA’DA...

Kerem Görsev Trio 28 Ağustos’ta saat 22.00’de Muğla, Zai Yaşam Sahne’de konser verecek. Ülkemizin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman’dan oluşan trio projesi ile müzikseverle buluşacak.

‘HAYAT ÇİZGİSİ’...

Cihan Demirci’nin “Hayat Çizgisi” adlı 19. kişisel karikatür sergisi, 26 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında Kuşadası’nda kısa adı SEYAKMER olan Sevil-Yaşar Altaş Eğitim ve Kültür Merkezi’nde açılacak. Cihan Demirci’nin sergisiyle birlikte Muzaffer İzgü’ye ait özel eşyalar da Seyakmer’in bahçesinde sergilenirken, 27-28-29 Ağustos akşamlarında da Seyakmer’de ölümünün 3. yıldönümü anısına Muzaffer İzgü anısına söyleşiler ve film gösterileri de gerçekleşecek... Senarist-yazar-çizer Atay Sözer ve Sinema Yazarı Mesut Kara, Cihan Demirci ve Muzaffer İzgü’nün oğlu Ahmet Şahin İzgü de bu etkinliklere konuşmacı olarak katılacaklar... Ayrıca Ferit Avcı ve Cihan Demirci, 27 Ağustos Perşembe günü çocuklar için sosyal mesafeli bir “Karikatür ve Mizah Atölyesi” gerçekleştirecek.

YILDIZLARIN ALTINDA YILDIZ TİLBE

Organizasyonunu Bayhan Prodüksiyon’un düzenlediği “Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi” konserler serisi devam ediyor. Yıldız Tilbe 28 Ağustos’ta saat 21.30’da Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde konser verecek. Tilbe, sevilen tüm şarkılarından seçmelerle müzikseverlerle buluşacak.