Saray'dan, Ziya Selçuk'a sert tepki: Beceriksiz
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sert tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u “beceriksizlikle” suçladı.
Yükseköğretimin, Milli Eğitim Bakanlığına göre daha başarılı olduğunu savunan Özyılmaz, “2020-2021 Eğitim Öğretim sezonunda ülkemizdeki yükseköğretim ve Milli Eğitim’deki eğitim uygulamalarına baktığımızda, bazı eksikliklerine rağmen, yükseköğretimin daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu, yerelleşme kurumsallaşma, bir çizgi izleme ve ciddi bir çabanın ürünüdür” ifadelerini paylaştı.
'YERELİN SESİNİ DUYMADI'
Prof. Özyılmaz devamında da “Milli Eğitim’de bu başarıyı göremiyoruz. Çünkü, Milli Eğitim Bakanı konu üzerinde özenle çalışarak bugünü kurtaracak politika üretemedi. Yerelin sesini duymadı, durumunu görmedi. Devlet nezdinde ağırlık koyarak bir tarz bir çizgi tutturamadı. Aksine çok zikzak yaptı ve çok yıprandı” dedi.
'BU BECERİKSİZLİKTEN DOLAYI...'
Özyılmaz, Bakan Ziya Selçuk’u suçlayarak, “Bundan olumsuz olarak etkilenen de ilk, orta ve lise öğrencileri oldu. Ayrıca öğretmenler ve veliler de hüzün ve kedere boğulmanın yanında psikolojileri bozuldu. Bakandan kaynaklanan bu beceriksizlikten dolayı, bir nesli/kuşağı kaybetmek üzereyiz. Çok ciddi önlemler alınmalıdır” diye yazdı.
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- İktidar kulislerinde Erdoğan-Soylu yorumu
- 'Artık itiraf ediyorum' dedi, açıkladı
- 11 isim hakkında suç duyurusu
- Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı
- Guardian Peker'in 'nihai hedefi'ni yazdı
- Soylu ve Yıldırım hakkında beklenen açıklamayı yaptı
- Türkiye'deki dev market zinciri kapandı
- Akşener'den Erdoğan'a yanıt
- Peker'den yeni açıklama
- ODTÜ kütüphanesinde cinsel saldırı davasında karar