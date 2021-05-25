Saray'dan, Ziya Selçuk'a sert tepki: Beceriksiz

25 Mayıs 2021 Salı, 21:51

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u “beceriksizlikle” suçladı.

Yükseköğretimin, Milli Eğitim Bakanlığına göre daha başarılı olduğunu savunan Özyılmaz, “2020-2021 Eğitim Öğretim sezonunda ülkemizdeki yükseköğretim ve Milli Eğitim’deki eğitim uygulamalarına baktığımızda, bazı eksikliklerine rağmen, yükseköğretimin daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu, yerelleşme kurumsallaşma, bir çizgi izleme ve ciddi bir çabanın ürünüdür” ifadelerini paylaştı.

'YERELİN SESİNİ DUYMADI'

Prof. Özyılmaz devamında da “Milli Eğitim’de bu başarıyı göremiyoruz. Çünkü, Milli Eğitim Bakanı konu üzerinde özenle çalışarak bugünü kurtaracak politika üretemedi. Yerelin sesini duymadı, durumunu görmedi. Devlet nezdinde ağırlık koyarak bir tarz bir çizgi tutturamadı. Aksine çok zikzak yaptı ve çok yıprandı” dedi.

'BU BECERİKSİZLİKTEN DOLAYI...'

Özyılmaz, Bakan Ziya Selçuk’u suçlayarak, “Bundan olumsuz olarak etkilenen de ilk, orta ve lise öğrencileri oldu. Ayrıca öğretmenler ve veliler de hüzün ve kedere boğulmanın yanında psikolojileri bozuldu. Bakandan kaynaklanan bu beceriksizlikten dolayı, bir nesli/kuşağı kaybetmek üzereyiz. Çok ciddi önlemler alınmalıdır” diye yazdı.